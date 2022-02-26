劍擊世界盃｜男花楊子加反勝闖64強正賽　張家朗今午登場爭世一

香港劍擊代表隊本周末續戰世界盃賽事，男子花劍代表周五（25日）在埃及開羅站外圍賽分途出擊。楊子加在淘汰賽次輪反勝英國劍手，以非種子劍手身分躋身64強正賽，與張家朗及蔡俊彥，三路進軍。
男花世界盃開羅站在今日展開，首兩日進行個人賽、周日則是團體賽。男花隊中，世界排名第2的張家朗與第8的蔡俊彥，以種子身份直入正賽64強，將在今午登場。
張小倫、楊子加、崔浩然、吳諾弘在內的10名港將在外圍賽出擊，7名劍手出線淘汰賽，惟僅楊子加及吳諾弘晉身次圈。
27歲的楊子加在次圈末段一度落後10 ：13下，力追至平手14 ：14 ，最終頂住壓力以決一劍、15：14險勝世界排名34位的英國劍手Marcus Mepstead ，獲得正賽64強資格。
這是楊子加自2019年於同一站埃及開羅站以來，再度躋身世界盃正賽。楊子加將於香港時間周六下午4時20分再登場，與日本的西藤俊哉爭取晉級。
另一港將吳諾弘則在擊敗德國劍手後，以13:15不敵美國的Ashton Daniel，無緣正賽。
東京奧運男花金牌張家朗將在下午3時亮相，64強對手為美國的ZHANG Daniel；蔡俊彥則於下午5時20分出擊，對手為世界排名第255的韓國IM Cheolwoo。
值得一提的是，世界排名第二的張家朗，在今站可望爭做世一。
女花方面，世界盃瓜達拉哈拉分站同樣於周五展開，4名港將鄭曉為、張楚瑩、符妤名及關渝澄分別出戰外圍賽，4人順利躋身淘汰賽，張楚瑩與符妤名過關斬將後，成功晉身今日上演的64強正賽。
其他劍擊報道：
劍擊世界盃｜直播女重俄羅斯站 朱嘉望首入正賽 明夥江旻憓出戰劍擊｜港隊亞青少年組一口氣奪兩金 明日轉戰團體賽劍擊｜亞青賽烏茲別克開打 港隊少年組首日連奪3面銅牌劍擊｜男花新星征戰亞青注強心針 張家朗下周出擊爭今季第二金劍擊世界盃｜江旻憓守尾門難敵法國 女子重劍隊16強止步劍擊世界盃｜佘繕妡決一劍憾負韓國劍手 8強止步仍創個人最佳劍擊世界盃｜吳浩天首度打入正賽 佘繕妡晉級夥江旻憓爭女重獎牌劍擊大獎賽｜港隊方凱申何瑋桁齊闖正賽 偕江旻憓周日分途出擊劍擊｜張家朗世界排名升次席創歷史新高 最快下個月做真世一劍擊世界盃｜佩劍隊的堅定前行 羅浩天林衍蕙32強後再求突破劍擊世界盃｜張家朗領銜團體賽演3秒3分 港隊8強不敵意大利劍擊世界盃｜佩劍羅浩天突破個人最佳 偕林衍蕙闖32強力爭獎牌