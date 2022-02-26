劍擊世界盃｜男花楊子加反勝闖64強正賽　張家朗今午登場爭世一

香港劍擊代表隊本周末續戰世界盃賽事，男子花劍代表周五（25日）在埃及開羅站外圍賽分途出擊。楊子加在淘汰賽次輪反勝英國劍手，以非種子劍手身分躋身64強正賽，與張家朗及蔡俊彥，三路進軍。



男花世界盃開羅站在今日展開，首兩日進行個人賽、周日則是團體賽。男花隊中，世界排名第2的張家朗與第8的蔡俊彥，以種子身份直入正賽64強，將在今午登場。

張小倫、楊子加、崔浩然、吳諾弘在內的10名港將在外圍賽出擊，7名劍手出線淘汰賽，惟僅楊子加及吳諾弘晉身次圈。

楊子加在落後下力追分數並反勝對手晉級。（資料圖片／李澤彤攝）

27歲的楊子加在次圈末段一度落後10 ：13下，力追至平手14 ：14 ，最終頂住壓力以決一劍、15：14險勝世界排名34位的英國劍手Marcus Mepstead ，獲得正賽64強資格。

這是楊子加自2019年於同一站埃及開羅站以來，再度躋身世界盃正賽。楊子加將於香港時間周六下午4時20分再登場，與日本的西藤俊哉爭取晉級。

另一港將吳諾弘則在擊敗德國劍手後，以13:15不敵美國的Ashton Daniel，無緣正賽。

東京奧運男花金牌張家朗將在下午3時亮相，64強對手為美國的ZHANG Daniel；蔡俊彥則於下午5時20分出擊，對手為世界排名第255的韓國IM Cheolwoo。

值得一提的是，世界排名第二的張家朗，在今站可望爭做世一。

女花張楚瑩（右一）與符妤名（左二）躋身正賽。（資料圖片／FIE Facebook）

女花方面，世界盃瓜達拉哈拉分站同樣於周五展開，4名港將鄭曉為、張楚瑩、符妤名及關渝澄分別出戰外圍賽，4人順利躋身淘汰賽，張楚瑩與符妤名過關斬將後，成功晉身今日上演的64強正賽。

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