劍擊｜港隊亞青團體賽再添金　少年組女子花劍強勢封后

亞洲青少年劍擊錦標賽戰畢少年組個人賽，港隊奪得2金4銅，今日（26日）轉戰團體賽，女子花劍隊輕鬆打入決賽，並大炒東道主，贏得今屆第3面金牌。



亞青繼續在烏茲別克首都塔什干上演，今日舉行少年組男子佩劍﹑重劍﹑女子花劍團體賽，力爭再添獎牌。

港隊亞青少年組一口氣奪兩金 明日轉戰團體賽

亞青賽烏茲別克開打 港隊少年組首日連奪3面銅牌

由港隊陳諾思、莊韻諺、廖愷翹、劉一衡組成的女子花劍隊，被列為頭號種子，今次賽事僅得5隊角逐，港隊直接輪空直入4強，與哈薩克爭奪決賽席位，首段戰情稍為緊湊，其後港隊逐漸拉開比分，結果以45：26取勝晉級。決賽與烏茲別克爭標，港隊全場主導戰局，早已遙遙領先，最終以45：12大破對手，輕取奪冠，亦是港隊今屆第3面金牌。

女花隊決賽大破烏茲別克，輕鬆贏得冠軍。（運動員提供）

陳諾思早前個人賽奪銅後，如今在團體賽摘金，為她其後打青年組注下強心針，「今日團體賽發揮比個人賽更好，因為有隊友並肩作戰，所以心態較為放鬆，發揮都相對較好。少年組連取兩面獎牌，令我更有信心出戰青年組，希望可以再取佳績。」

香港由1月初起關閉體育處所，陳諾思的備戰計劃大受影響，「因為疫情，所有訓練也暫停，唯有在家中做練習，盡量保持狀態。」

陳諾思繼個人賽奪銅，團體賽再添金牌。（運動員提供）

男子佩劍方面，港隊與哈薩克爭奪4強席位，縱然一度領先6分，可惜最終被對手反勝，以44：45一劍飲恨，無緣獎牌。男子重劍僅得兩將，所以無法出戰團體賽。

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