劍擊｜男花新星決賽炒對手15：1封王　亞青奪金背後受師兄刺激

男子花劍小將鄭鐵男在最後一年合資格參加少年組賽事上，終首奪亞青金牌，是繼師兄張家朗與蔡俊彥後，再有港將在亞青賽摘金。

15：2、15：4、15：5、15：5、15：1，是鄭鐵男自首圈直到決賽的勝利比數。

場場「大炒」對手，致勝之道是冷靜， 「我不停同自己講，不能因為一場大勝便對自己過分自信。」



在張家朗成為奧運金牌後，「男花」一詞也似是熨了金般耀眼，香港男花劍手備受注目；日前，男花鄭鐵男再添一面亞青金牌，是繼兩屆冠軍張家朗、還有蔡俊彥2017年個人賽封王後，再有男花代表於亞青賽事添金。鄭鐵男坦言，師兄們近年佳績起了鼓勵作用。

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男花新星鄭鐵男在亞青賽少年組奪金而回。（被訪者提供）

亞洲青少年劍擊錦標賽個人賽周五（25日）在烏茲別克落幕，其中17歲男花代表鄭鐵男以15：1大炒對手強勢封王。



上周打入青年世界盃西班牙站8強的鄭鐵男保持勇態，比賽前一晚其實因為緊張而難以入眠，「畢竟是最後一年參加少年組，壓力是有的。」上陣前，他整理心情向內心喊話：「一定要對自己有信心，才可以場場咁捱落去。」

鄭鐵男在決賽以15：1大炒對手奪金。（資料圖片／盧翊銘攝）

鄭鐵男由踏上劍道開始愈戰愈勇，小組賽直到32強15：2輕取沙特阿拉伯對手，16強以15：4擊敗印度劍手；及後兩場以10分之差擊退隊友謝嘉譽與原子舜。勇闖決賽後更無人可擋，面對東道主烏茲別克代表Radmir Semeneev，他以15：1大勝對手封王。

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鄭鐵男（左二）坦言賽前一晚因緊張而難以入眠，最終奪金而回；隊友原子舜（右二）摘銅。（被訪者提供）

不論前一分 想好下一劍

「冠軍是真的有點意外，因為本身今次我的目標是打入前4，不過打吓打吓自己有返信心。」鄭鐵男說。他謙虛表示或是有些許幸運成份，對手未能發揮出水準，惟他對亞青賽表現感滿意，「我異常地冷靜，因為我不停同自己講，不能因為一場大勝，便對自己過分自信，要沉着氣，一劍一劍打。如果因為某一場發揮好而驕傲的話，就會功虧一簣。」

「不論前一分打得怎樣，也要想好下一劍的對策。」在優勢時更要沉着應對、冷靜，是這名17歲小將的致勝之道。

17歲就讀中五的鄭鐵男表示，父母與學校也支持他隨隊出外訓練。（被訪者提供）

鄭鐵男在2019年亞青個人賽以第18名完成，最後一年參加少年組賽事，父母與學校也相當支持中五生的他追逐夢想，他自去年末便隨男花隊展開歐洲征途。過了將近3個月，他坦言是難能可貴的經歷，「有更多的機會去鍛鍊，改良自己打法，體驗不同的訓練模式，令我大開眼界。」

鄭鐵男希望有天能與師兄們在世界舞台並肩作戰。（資料圖片／葉詩敏攝）

男花師兄佳績起鼓勵作用

看到男花師兄們在奧運甚至國際賽上挑戰的身影，小將鄭鐵男也不願只當旁觀者，他坦言在亞青奪冠，不多不少也受到師兄的刺激：「絕對有鼓勵作用，希望有朝一日可以與他們在世界舞台並肩作戰。」他在訪問尾聲時，還不忘強調要感謝身邊支持的教練與體能教練，以及「一班好包容嘅劍擊師兄幫我加油！」。

鄭鐵男將於今日（26日）與隊友轉戰團體賽，「拎冠軍固然開心，但我會準備好團體賽，為香港爭光！」