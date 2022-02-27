花式溜冰｜變身天后舒查巴高娃首度開腔　冷傲回應奪冠失落一幕

北京冬奧早已曲終人散，但花式溜冰女子個人賽自由滑賽後，三名俄羅斯女將各自神傷，卻成為體壇經典一幕。
金牌得主舒查巴高娃縱使奪冠，卻在禁藥風波主角華麗娃因失手而嚎哭、亞軍得主托路索娃因失落金牌而咆哮之下，淪為最失落的奧運冠軍，儼如隱形人。直到今天，她終於開腔回應事件。
禁藥風波令花式溜冰女子個人賽成為今屆冬奧最具爭議的賽事，華麗娃因去年底藥檢「肥佬」卻仍獲允許出賽，身陷事件風眼，亦直接導致兩名隊友舒查巴高娃和托路索娃的光芒蒙上一層陰影。事實上，兩名俄羅斯娃娃的演出足以說明她們具備包辦金、銀牌的實力，但當最後出場的華麗娃因屢次失手而淚灑賽場，甚至連托路索娃亦因完成超高難度的5次四周跳仍金牌旁落而大發雷霆，坐在運動員等候室的舒查巴高娃，即使贏了金牌卻像隱形，既沒有教練上前祝賀，她被電視台捕捉到斯人獨憔悴的落幕神情，也成為社交網站瘋傳焦點。
北京冬奧｜花式溜冰三娃反應成焦點 冠軍空虛落寞與亞軍憤怒咆哮北京冬奧｜花式溜冰禁藥案解決無期 「袋住先」方案火炬代獎牌北京冬奧｜花式溜冰奏起經典舞曲 小鳳姐曾翻唱改編觀眾必有共鳴北京冬奧｜隋文靜韓聰三日兩破世績 中國等待12年花式溜冰再奪金
事情終告落幕，早已返回俄羅斯的舒查巴高娃首度開腔回應。她坦言華麗娃的禁藥事件對她毫無影響：「傳媒寫什麼，對我沒有影響，即使我走進混合採訪區，我是絕對平靜。」17歲的她已經歷成人組賽事第三個賽季，她竟說，從小到大都沒想過要成為奧運冠軍，這也不是她學習花式溜冰的初衷，「只是當我拿到奧運資格，狀態又不錯，當然想贏」，她冷冷說道，深信自己的潛能尚未完全發揮，「所有外界關注只會燃起我的爭勝心」。