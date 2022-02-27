花式溜冰｜變身天后舒查巴高娃首度開腔　冷傲回應奪冠失落一幕

北京冬奧早已曲終人散，但花式溜冰女子個人賽自由滑賽後，三名俄羅斯女將各自神傷，卻成為體壇經典一幕。

金牌得主舒查巴高娃縱使奪冠，卻在禁藥風波主角華麗娃因失手而嚎哭、亞軍得主托路索娃因失落金牌而咆哮之下，淪為最失落的奧運冠軍，儼如隱形人。直到今天，她終於開腔回應事件。



禁藥風波令花式溜冰女子個人賽成為今屆冬奧最具爭議的賽事，華麗娃因去年底藥檢「肥佬」卻仍獲允許出賽，身陷事件風眼，亦直接導致兩名隊友舒查巴高娃和托路索娃的光芒蒙上一層陰影。事實上，兩名俄羅斯娃娃的演出足以說明她們具備包辦金、銀牌的實力，但當最後出場的華麗娃因屢次失手而淚灑賽場，甚至連托路索娃亦因完成超高難度的5次四周跳仍金牌旁落而大發雷霆，坐在運動員等候室的舒查巴高娃，即使贏了金牌卻像隱形，既沒有教練上前祝賀，她被電視台捕捉到斯人獨憔悴的落幕神情，也成為社交網站瘋傳焦點。

舒查巴高娃憑穩定演出贏得金牌。（Getty Images）

舒查巴高娃這一幕，令她成為最失落的冬奧冠軍。（網上截圖）

事情終告落幕，早已返回俄羅斯的舒查巴高娃首度開腔回應。她坦言華麗娃的禁藥事件對她毫無影響：「傳媒寫什麼，對我沒有影響，即使我走進混合採訪區，我是絕對平靜。」17歲的她已經歷成人組賽事第三個賽季，她竟說，從小到大都沒想過要成為奧運冠軍，這也不是她學習花式溜冰的初衷，「只是當我拿到奧運資格，狀態又不錯，當然想贏」，她冷冷說道，深信自己的潛能尚未完全發揮，「所有外界關注只會燃起我的爭勝心」。

禁藥風波主角華麗娃賽後哭成淚人。（Getty Images）

批路索娃做盡高難度動作，最後獲得銀牌，令她大為氣結。（Getty Images）