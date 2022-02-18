北京冬奧｜花式溜冰三娃反應成焦點　冠軍空虛落寞與亞軍憤怒咆哮

昨晚北京冬奧女子花式溜冰自由滑，3位俄羅斯奧委會的選手，賽後3種反應與心情。受禁藥風波影響的大熱門華麗娃失準跌倒，三甲不入，心碎痛哭。托路索娃在自由滑做出5個四周跳，仍無緣冠軍，流出憤怒的淚水，更激動地表示討厭溜冰。贏得金牌的舒查巴高娃落寞沉默，抱住鬆弛熊公仔，無人跟她慶祝，她賽後坦言覺得空虛。



女子花式溜冰，被視為俄羅斯奧委會的囊中物，3女爭金。15歲的華麗娃（Kamila Valieva）是奪金大熱，短節目分數領先，但她近日飽受禁藥爭議困擾，在個人比賽前一日，國際體仲裁法庭才宣布她有資格參與冬奧。舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）及托路索娃（Alexandra Trusova）同樣是頂尖的花式溜冰選手，兩人在短節目的分數都排名前4位。

舒查巴高娃在短節目及自由滑的分數都排第2位，總分最高，贏得冠軍。（Getty Images）

在昨晚的自由滑，3名俄羅斯女將中，托路索娃先登場，表現極佳，做出5個四周跳，獲得177.13分，總分以251.73分領先。舒查巴高娃登場，自由滑的表現也亮眼，獲得175.75分，僅次托路索娃，但由於她在短節目的分數比托路索娃高，所以總分以255.95分升上首位。

華麗娃壓軸登場。（Getty Images）

華麗娃在自由滑失手。（Getty Images）

壓軸登場的是華麗娃，但她在壓力下患得患失，失誤後無以為繼，表現水準以下。當華麗娃完成比賽後，俄羅斯奧委會教練杜比列莎（Eteri Tutberidze）非常不滿，跟她說：「為什麼放棄？跟我解釋，為什麼？為何你要放棄戰鬥？你在那跳後就放棄，為什麼？」她與杜比列莎等候分數，當她知道自己在自由滑僅得141.93分，總成績只得第4名後，已經崩潰地痛哭，哭成淚人。

華麗娃得悉分數後哭成淚人。（Getty Images）

當華麗娃分數出爐後，三甲塵埃落定，舒查巴高娃贏得冠軍，托路索娃得亞軍，日本的坂本花織就得到銅牌。鏡頭轉向住着領先選手的房間，舒查巴高娃目無表情，有點落寞，完全沒有贏冠軍的興奮，如不知分數，還以為她失金牌，至於托路索娃就沒有在鏡頭前出現，坂本花織反應是最「正常」的一位，向鏡頭揮手。

托路索娃這時候相當憤怒，不知是不滿裁判、教練、隊友還是自己。在頒獎「冰墩墩」的儀式前，有片段影到托路索娃非常激動，更說出永不會再溜冰的氣話。她聲淚俱下地喊：「我不會再去溜冰，再不會！我討厭這種運動！這是沒有可能的！你們怎可以這樣做！我贏不到！人人都有金牌，只有我沒有！我討厭溜冰的一切。」她更加一度拒絕參與頒獎儀式，在教練及工作人員安撫下，她才出去領「冰墩墩」。

【托路索娃憤怒時刻】

sasha trusova, don't cry 💔🥺 we love u pic.twitter.com/wdJlXN1VkD — KT stan ✨ (@ktuohyfans) February 17, 2022

華麗娃失手傷心而哭，托路索娃不滿沒有金牌發脾氣，贏冠軍的舒查巴高娃斯人獨憔悴，不見隊友與她擁抱，因為隊友都哭得崩潰了；不見教練祝賀她，因為教練團隊都忙着安撫安慰她的隊友。網民見到這樣的畫面，都很同情舒查巴高娃，從未見過如此孤獨不快的金牌得主。舒查巴高娃身邊，陪伴她的只有鬆弛熊公仔。

舒查巴高娃獨個兒等候儀式。（網上片段截圖）

在記者會上，舒查巴高娃坦言感到空虛，她說：「很難形容，我有複雜的感覺。我很高興在這裏，我在適當的時間及地方，做到適當的事情。這是我一直以來每日努力的目標。我還未理解發生了什麼事！同一時間，我內心感到空虛。」

托路索娃（左起）、舒查巴高娃及坂本花織獲頒「冰墩墩」。（Getty Images）

冷靜過後，銀牌的托路索娃在記者會上解釋，賽後只是一時激動，太想念家人，並非真的要退出溜冰界。她說：「我用了3年時間去訓練，但從未贏過任何大賽冠軍。我想靠更多個四周跳去贏冠軍，但最後也贏不到，感覺很難受。」她透露，教練勸她減少四周跳的次數，但托路索娃堅持要挑戰自己及冠軍，她續說：「我拚盡全力，我第一次在比賽入面跳出5個四周跳。我不滿最終的結果，所以我憤怒，又失望。」