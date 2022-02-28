聯賽盃決賽︱車路士查洛巴遭踩中大腿需縫針　球證無視連犯規都冇

利物浦在英格蘭聯賽盃決賽與車路士戰至互射12碼，贏11：10捧盃。在下半場，車路士守將杜利奧查洛巴與利物浦中場拿比基達爭波時，遭對方的鞋底踩中大腿內側，但球證艾治維無視，連犯規也沒吹罰。查洛巴賽後不滿，在社交網站表示基達的動作令他需要縫針，不明白球證為何沒有吹罰。



當時是59分鐘，查洛巴與基達伸腳爭波，前者快一步踢到，而基達就慢了一步，踢不到波，一腳踩中了查洛巴的右大腿內側，差點被踩中要害，之後兩人雙雙倒地。

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球證艾治維最初沒當一回事，示意球賽繼續，利物浦發動攻勢，後來見兩人遲遲沒有起來，才吹停比賽。不但艾治維沒有視之為犯規，視像助理裁判（VAR）也未有提示。22歲的查洛巴相當硬淨，經治理後重新入場，踢足120分鐘，最後還射入12碼。

Painful collision as Naby Keita and Trevor Chalobah both go down in pain. No “excessive force” was deemed in this challenge by Keita, as VAR completes the check. #CHELIV #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/X1euALN8Eb — Fair Advantage (@FairAdvantageCA) February 27, 2022

賽後，查洛巴仍對這次受傷耿耿於懷，在社交網站分享事發片段，並留言：「因為這一記，我需要縫針。球證就在那裏，我真的不明白？」有記者透露，查洛巴需要縫6針。

查洛巴賽後表示基達這個動作令他要縫針，不理解球證的決定。（Twitter）

擔任評述員的加利尼維利認為球證有錯，他說：「基達這記不理想，球證也犯了一個錯。這個動作不是紅牌，但絕對是犯規。」

至於車路士名宿哈索賓基就直斥基達應該被逐，他在賽後說：「兩人（查洛巴及基達）一起爭波，但基達是完全錯失了。如果你見到，他是完全踢不到波，狠狠地踢中球員。對我而言，這是個危險動作，對球員有危險的動作應該被罰紅牌。我不明白為何球證看不到！我更不明白VAR為何也沒有發現，因為這個犯規惡劣，我真的很驚訝！」