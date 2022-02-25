【聯賽盃】車路士決賽前最大隱憂　英議員籲制裁油王：離開球會

車路士與利物浦今周即將上演聯賽盃決賽，雙方力爭今季首個本土賽錦標。
近期受傷患困擾的藍軍，賽前雖迎來列斯占士、美臣蒙特傷癒復出的好消息，惟就俄羅斯烏克蘭局勢一事，其俄羅斯班主艾巴莫域治成為攻擊對象。
向來被掛上「人多」的車路士，實情於去年12月起遇上傷兵潮。主力如右閘列斯占士，就因腿筋撕裂，至今傷缺了7星期。其後在聯賽、世冠盃，高華錫、美臣蒙特、赫臣奧杜爾、艾斯派古達接連受傷，由「人多」邊兵源險峻。
惟在剛剛的歐聯16強賽事，可見幾名受傷球員已陸續復出，然而今日在車路士操練裏亦能看見列斯占士、美臣蒙特趕及聯賽盃決賽前全面復操。
不過對於一眾非「車迷」來說，現時車路士的兵源問題並不重要。就俄羅斯炮轟烏克蘭一事，身為俄羅斯富商的車路士班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）成為眾矢之的。
有工黨議員呼籲這名2003年起掌管車路士的班主離開球會。工黨議員續稱，艾巴莫域治一直未獲英國政府續期簽證，皆因被指過去曾資助另一俄國已故政治人物別列佐夫斯基，從事非法經濟活動。
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