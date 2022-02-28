英聯賽盃｜基利靴把關助利物浦奪冠　轟入致勝12碼非偶然

利物浦主帥高普決定以基利靴取代艾利臣，在聯賽盃決賽把關，這名紅軍2號門將以表現報答領隊的信任，除了力保不失外，更在最後一輪的12碼一射中鵠，當對方的名阿列沙巴拿加宴客後，助紅軍第9度聯賽盃封王。

基利靴操刀12碼時，穩陣地送入網內，原來並非偶然，歸功於這名愛爾蘭門將的少年時代。



英格蘭聯賽盃決賽，利物浦與車路士全場4度「食詐糊」，120分鐘互無紀錄，需要以最殘酷的方式分勝負。兩軍互射12碼交出高水準表現，首10輪﹑20個12碼全數中鵠，連兩軍門將都要操刀，利物浦門將基利靴同樣射入，壓力全數落在特意入替撲12碼的阿列沙巴拿加身上，結果這名車路士門將主射一飛衝天，助利物浦贏得聯賽盃冠軍。

利物浦馬拉松式12碼僅勝車路士 史上最激0：0大戰

高普以基利靴擔正，結果沒有令領隊失望。（Getty Images）

利物浦領隊賽前表明今仗起用基利靴把守最後一關，這名愛爾蘭門將全場錄得4次撲救，其中一次來自盧卡古的近射，他反應快以腳擋出。基利靴交出清白之身，加上12碼一劍封喉，以場上表現回報高普的信任。紅軍一號門神艾利臣在完場後，亦與基利靴相擁慶祝，肯定對方。

基利靴成為奪冠功臣，一眾隊友衝前與他慶祝。（Getty Images）

基利靴在利物浦晉級過程中，貢獻良多，高普賽後直言以這名愛爾蘭門將擔正，一度令他「心大心細」，並指基利靴證明自己是值得上陣，「我是個專業領隊，也是一個普通人，是否派出基利靴是一場理智與感情之爭，最終感性獲勝，結果論這是成功，他值得贏冠軍。在訓練場中，有一道門將冠軍牆，並將寫上他的名字，他值得擁有。」

主射12碼心理壓力不少，尤其是在決賽即時死亡階段，每一腳也可能斷送球隊奪冠的機會。基利靴安全地將皮球送入網，展露腳法，原來絕非偶然，基利靴少年時並非出任門將，而是前鋒，小時候練出的腳下功夫如今大派用場。

基利靴轟入12碼助球隊奠勝。（Getty Images）

基利靴轉打門將，全因他父親的一通電話，基利靴青年軍時的教練夏寧頓（Eddia Harrington）表示當時球隊沒有門將，基利靴父親致電他，因為他認為兒子可在門將這位置幹一番事業。當時基利靴時球隊主力前鋒，但教練們決定接受意見，基利靴證明了父親的眼光沒有錯。

利物浦慶祝聯賽盃封王：

+ 4

更多英超相關報道：