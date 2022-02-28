英聯賽盃｜阿列沙巴拿加射走車路士捧盃希望　杜慈：我負全責

車路士領隊杜慈互射12碼時決定換入阿列沙巴拿加，戰術調動與否只是一線之差，這名西班牙門將全數11輪未能成功撲救外，自己主射12碼更一飛衝天，或許他就是與聯賽盃錦標無緣。
車路士門將艾度亞文迪全場多次勇救險球，助球隊力保清白之身，踏入互射12碼前，主帥杜慈決定換入較擅長撲12碼的阿列沙巴拿加，可惜如意算盤打不響，頭10輪皆被對手射破，最後這名西班牙門將亦要操刀，當對方的基利靴射入後，他的壓力更大，結果一射高出。
門將的主要職責是撲12碼，變成進攻的一方，「甩轆」在所難免，就如迪基亞在上季歐霸盃決賽中，同樣12碼宴客。
倘若Kepa成功撲出對方的12碼，杜慈的決定便會成為「神調動」，這名車路士主帥賽後稱這個調動有數據支持，並為失冠負上全責，「阿列沙巴拿加訓練時撲救12碼的表現超卓，故此作出這個決定，事後批評是十分容易，他在今仗未能撲出12碼兼射失，但這是非戰之罪，我會為失冠負責任，因為這是我的決定。」
阿列沙巴拿加在車路士最著名的事件，同樣發生在聯賽盃決賽。3年前，車路士與曼城爭標，加時違抗時任領隊沙利的決定，堅持留在場上，最終車路士互射12碼不敵對手，豈料阿列沙巴拿加再度與聯賽盃擦身而過。
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