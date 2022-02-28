撲救之神變12碼罪人　阿列沙巴拿加受盡揶揄　女友隊友齊護航

勝利掩蓋過失，而落敗亦能粉碎前功，也許車路士門將阿列沙巴拿加最能明白這道理。

就在聯賽盃決賽，阿列沙巴拿加一腳「飛機」12碼把獎盃拱手相讓，此亦引來各方揶揄。



若射入致勝12碼非偶然，那阿列沙巴拿加昨晚一腳宴客，也可謂是超差射門。如處理球門球般大腳抽射，這名車路士門將賽後受盡各方嘲笑及批評，莫說是對手利物浦球迷，就連部分現場觀戰的車迷，也以罵聲表露心情。

阿列沙巴拿加主射12碼，結果將車路士的捧盃希望射走。（Getty Images）

阿列沙巴拿加賽後未有任何回應，並在社交媒體貼圖表示會繼續努力，一眾車路士隊友紛紛留言「畀心」鼓勵，舊將如法比加斯、艾巴咸也寫下鼓勵。愛護男友心切，阿列沙巴拿加女友不惜發文表示，真正的支持者不會是勝利球迷。

阿列沙巴拿加女友發文支持男友。（Instagram）

她說：「當我還是個籃球員時，我學到球隊永遠無分你我，沒有英雄也沒有壞人；我認為，這情況並不公平的，我不只指涉今天的賽事，真正的支持者今天該展現愛，非只在勝利是才展現。」

阿列沙巴拿加成功撲出兩個12碼，助車路士擊敗維拉利爾，取下歐洲超級盃。（美聯社）

若射入致勝12碼非偶然，那撲出12碼也非幸運。事實阿列沙巴拿加在2018年加盟後，於8場盃賽12碼階段，7度成功撲出，當中車路士勝出5次，上年的歐洲超級盃阿列沙巴拿加同樣後備入替兩撲12碼亦成他的代表作。這名門將的撲救12碼能力，亦獲助教米基斯曾這樣肯定：「他在過去數場都非常可靠；他的強項正是撲救極刑，而且已經多次證明了這一點。在互射12碼中，他有能力理解主射球員的想法。」

慈所說：「阿列沙巴拿加未能撲出12碼兼射失，但這是非戰之罪。」（Getty Images）

由撲12碼之神，變射12碼「甩轆」罪人，就如車路士領隊杜慈所說，事後批評是十分容易，「阿列沙巴拿加未能撲出12碼兼射失，但這是非戰之罪」。值得一提，在阿列沙巴拿加的8次盃賽12碼階段，僅有2場未能成功撲救，而兩次對手巧妙地亦是利物浦。