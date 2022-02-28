英聯賽盃｜利物浦捧盃不速之客亂入　高普：我都唔知係邊個

利物浦與車路士激戰120分鐘，最終互射11輪12碼決勝負，紅軍第9度聯賽盃封王。當主帥高普高舉獎盃時，他與艾利臣之間有一名小朋友，其後這小童亦有份捧盃，更露出「得戚樣」，高普賽後受訪時直言「唔知佢係乜水」。



利物浦在聯賽盃決賽贏得驚險，互射12碼力克車路士封王，當紅軍將帥在逐一高舉獎盃時，出現了有趣的一幕。

利物浦馬拉松式12碼僅勝車路士 史上最激0：0大戰

基利靴把關助利物浦奪冠 轟入致勝12碼非偶然

利物浦第9度贏得聯賽盃錦標。（Getty Images）

當利物浦主帥高普高舉獎盃後，遞給艾利臣，二人之間夾着一名小朋友，艾利臣舉起獎盃時，這名小童亦跟隨振臂歡呼。艾利臣將獎盃交回高普手上之際，這小童已露出渴望的眼神，他如願以償，接過獎盃並露出得戚的模樣，旁邊的雲迪積克及沙拿笑得合不攏嘴。小朋友捧盃過後，被艾利臣一手舉起，他得戚依然。

看直播的球迷們見到這一幕，不禁泛起一個問題，「該孩子難道是艾利臣兒子？」，連雲迪積克與沙拿交頭接耳，彷彿在說：「個細路邊個？」高普賽後為大家解開謎底：「我都唔知佢係邊個喎！」，他表示這名小孩由艾利臣帶過來，而該小孩父親更不斷高叫：「畀佢掂隻盃啦！」

A young boy joined the Liverpool squad for their Carabao Cup trophy lift 🏆



A moment that the little lad will remember forever ❤️ pic.twitter.com/7Hkep0TQp0 — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 27, 2022

利物浦慶祝聯賽盃封王：

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