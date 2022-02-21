失業率維持3.9%　10個月跌勢告終　羅致光：第五波開始令市場受壓

第五波疫情1月初起大爆發，各行各業即受影響。政府統計處今日（21日）發表的最新就業數據顯示，經季節性調整，涵蓋第五波爆發後的2021年11月至2022年1月失業率為3.9%，約有135,200人失業，就業不足率亦由2021年10月至12月的1.7%升至1.8%。勞工及福利局局長羅致光表示，第五波疫情開始令勞工市場受壓。



135,200人失業 就業不足率升0.1個百分點 多3000人開工不足

本港最新經季節性調整的失業率為3.9%，與去年10月至12月的3.9%相同，約有135,200人失業。而最新的就業不足率為1.8%，亦較去年10月至12月升0.1個百分點，就業不足人數升至69,800人。

至於總就業人數由約368萬人，下跌至約367.6萬人，減少約4200人；總勞動人口亦由約 382.4萬人，下跌至381.1萬人，減少約12,300人。

餐飲服務活動業失業率升至6.2%

與去年10月至12月比較，在去年11月至今年1月期間，各行業的失業率變動不一，上升主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業，其中餐飲服務活動業的失業率上升0.3%至6.2%；而下跌則主要見於製造業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業。就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業。

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



+ 2

羅致光：第五波疫情開始令勞工市場受壓 新一輪防疫抗疫基金應能據供支援

勞工及福利局局長羅致光表示，第五波疫情開始令勞工市場受壓，雖然經季節性調整的失業率維持於3.9%，但就業不足率有所上升，總就業人數及勞動人口均有下跌。

羅續指，第六輪「防疫抗疫基金」的措施應能提供一些支援，估計將惠及67,000個企業、40,000架交通工具的營運者和750,000名人士。然而，勞工市場的前景將取決於本地疫情發展。政府會繼續密切留意相關情況。

而勞工處在去年11月至今年1月，平均每月錄得97,011個來自私營機構的空缺，按年上升81.2%，惟較去年10月至12月的平均數字則下降9.6%。處方在下月30日及31日均會舉辦大型網上招聘會，約有50個僱主參與，提供大量不同行業的職位空缺。

鄧家彪：失業率沒升不代表就業情況無惡化

立法會議員鄧家彪表示，得悉最新的失業數字與去年10月至12月的失業率維持在相同水平，感到非常愕然，認為最新數字並未反映現時的就業情況。他解釋，觀乎1月的疫情，大家均以為只會維持短暫時間，當時的企業並未因為疫情選擇結業或大規矩裁員，失業數字或因而未有大幅增加。

但他強調，最新失業率無上升，並示代表就業情況無惡化，因應當局在1月已開始收緊防疫措施，有不少工友已受影響，要放無薪假、收入減少的情況比比皆是。就政府早前提出為失業人士提供1萬港元的支援，他認為當局應放寬條件，讓一些收入因疫情大受影響的人申請。

譚金蓮：工友被忽視 要盡快支援開工不足者

勞聯副主席譚金蓮亦同意，最新的失業率未反映現況，就她所知，隨著疫情爆發，不同行業均有工友要短暫停工，相信當中不少人無收入、卻未被計入失業人口。

她又提到，有些原本以月薪出糧的工友，僱主近月擅自改以日薪支薪，但工友為求在疫情下繼續有工開、有收入只能忍氣吞聲。譚形容工友面對的情況艱苦，但當局公布的最新失業率卻無改變，「佢哋（工友）受苦無人知，（當局）好似睇唔到咁，好涼薄。」

譚續批評當局至今仍未為開工不足的工友提供支援，令工友們很失望，促當局不要再「怕麻煩」，執著要以強積金戶口紀錄去批發支援，盡快為開工不足的工友提供援助。

▼第六輪抗疫基金 即睇食肆、健身室等處所資助細節▼



+ 17

▼星晨旅遊1.27宣布將啟動自動清盤程序▼

