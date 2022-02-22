預算案｜開工不足工友未受惠抗疫基金　政黨促設失業停工現金津貼

第五波疫情重創各行各業，打工仔苦不堪言。有政黨今日（22日）舉行記者會，指特區政府明日（23日）將發表新一份財政預算案，希望財政司司長陳茂波能聚焦「保就業、救民生」，全力抗擊疫情同時，亦盡快為受影響的市民提供紓困措施，絕不能以財赤為由，在預算案中「走甜」，亦建議應在抗疫基金6.0中未能受惠的工友落實補漏措施。



第五波疫情重創各行各業，打工仔苦不堪言。有政黨今日（22日）舉行記者會，指特區政府明日（23日）將發表新一份財政預算案，希望財政司司長陳茂波能聚焦「保就業、救民生」，全力抗擊疫情同時，亦盡快為受影響的市民提供紓困措施，絕不能以財赤為由，在預算案中「走甜」。（工聯會提供圖片）

飲食業職工總會主席林千國表示，受社交距離措施影響，工會收到約100宗求助，部分中式酒樓已停業兩星期，工會估計約有200間酒樓停業或結業，導致大批從業員面臨失業或停工，嚴重影響生計。其中從事廚房工作的劉先生及關先生表示，因現時只能工作半天，變相收入減半，不少同事更被公司要求放無薪假或扣除年假，僅靠積蓄度日，但早前推出的防疫抗疫基金6.0中，自己卻未能受惠，生活捉襟見肘。

飲食業職工總會主席林千國表示，受社交距離措施影響，工會收到約100宗求助，部分中式酒樓已停業兩星期，工會估計約有200間酒樓停業或結業，導致大批從業員面臨失業或停工，嚴重影響生計。（線上記者會截圖）

林千國建議，政府可參考早前為抗疫前線人士提供的抗疫辛勞津貼，每月2,000元，為期五個月，「因為飲食業工友同樣是前線人員，面對脫下口罩進食的食客，染疫風險不下於清潔工」，希望政府能一視同仁。他亦促請政府能降低申領失業援助金的申請資格，將合資格範圍擴展至開工不足人士，由於不少工友並沒有強積金戶口薪金證明，建議應接受以「散工卡」作申請的憑證。

至於美容化妝行業亦是受疫情打擊的行業之一，化妝師Felix表示，疫下大批實體活動停辦，包括婚宴及開班教學等，令化妝師的開工日數大減，影響收入。惟化妝從業員在過去多輪防疫抗疫基金中均未能受惠，猶如漏網之魚，政府雖然推出「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，但往往受惠的都是僱主，從業員卻未取得分毫。

建議特惠貸款計劃延遲還息期

至於香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳則表示，由於現時疫情未見有放緩跡象，被勒令停業的處所復業無期，加上連髮型屋也被追加至表列處所，不少行家被迫放無薪假及停工，但因為他們「仍有一份工作」，故失業援助金未能涵蓋，不少從業員因被忽略而感到不被尊重。許希望政府財政預算案能推出措施支援美容業工友，亦建議去年推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」能延遲還息期，減輕工友負擔，「上年正式開工得半年，但今年都開工不足，點還呢？」

打工仔生活捉襟見肘 促請預算案勿「走甜」

工聯會權益委員會主任丘燿誠表示，香港財政儲備仍有9,000億元，希望財政司司長陳茂波明日的財政預算案中能聚焦「保就業、救民生」，全力抗擊疫情同時，亦盡快為受影響的市民提供紓困措施，絕不能以財赤為由，在預算案中「走甜」。而現時受疫情影響失業、停工及開工不足的工友不計其數，加上早前政府推出的防疫抗疫基金6.0的涵蓋面不足，停工及開工不足的工友未有獲得支援，促請政府「開倉賬災」，增撥款項令早前推出的失業援助金涵蓋至這批工友，以及簡化申請程序及放寬申請資格，亦應未雨綢繆落實短期措施，應對即將到來的失業潮，例如增設停工/失業現金津貼，以收入一半計算，每月9,000元為上限，提供最長為期半年的援助。丘強調，津貼及資助應以僱員為申請的主體單位，確保資助能直接到僱員手中應急。現時不少打工仔需要居家隔離或到檢疫中心隔離，丘亦促請政府提供每日700元的停工津貼予這些受禁足令影響或進行強制檢測而缺勤的工友。