重慶大廈食店第六輪抗疫資助冇份　少數族裔店主：只能捱兩三個月

第五波疫情爆發，政府早前宣布推出第六輪防疫抗疫基金，注資270億為各行各業提供援助，其中食肆最多可獲50萬元，惟在重慶大廈內苦苦經營的一班食店店主，卻猶如「被遺忘的一群」。皆因他們大多持有的是食物製造廠牌照，在過去數輪均未獲資助，有店主坦言生意如「吊鹽水」，估計最多只可捱2至3個月，希望政府能夠特事特辦，協助少數族裔人士經營的小店能夠撐下去。



在重慶大慶二樓開設食店的Shah先生希望，政府能將他們和其他餐廳一視同仁、給予援助。（呂諾君攝）

食肆持食物製造廠牌至今只獲一輪資助

政府在1月27日宣布將會推出第六輪抗疫基金，相關文件本月14日交立法會財委會，決定注資共270億。其中餐飲處所的資助再度加碼，合資格持牌人可根據其營運的處所面積獲得一筆過10萬元至50萬元不等的資助，比起第五輪抗疫基金700 平方米以上食肆可獲25萬多出一倍。處所中亦包括在美食廣場內經營、持食物製造廠牌照的持牌人，但在此之外，香港仍有不少持有「食物製造廠」牌的食店，除了在第一輪基金獲資助8萬元，由第二至第六輪（即去年4月至今）均未再獲任何支援。

在重慶大慶二樓開設食店的Shah先生，由巴基斯坦來港已26年，店舖在2007年開業。他表示，生意由2019年開始下跌，到此刻卻是最差；由以往每日有約200人前來光顧、生意額有約一萬元，到現時「有30人嚟都好開心」，而第五波疫情下連同外賣生意也大大減少。Shah先生指，店舖只能減少一半人手，幸得一眾員工諒解，但不明白為何持有食物製造廠牌的店舖，雖然同為飲食業處所受影響生意急跌，但就只得第一輪資助，第二至六輪「一次都冇」，「我哋都係日日開門做生意，都係喺度捱......政府漏咗我哋，唔止係重慶大廈，出面有好多其他舖頭都係拎呢個牌。」

來自非洲的Tess，食店在重慶大廈地下開業四年，同樣持有食物製造廠牌照。（呂諾君攝）

食肆禁晚巿堂食令轉做外賣 造成更大競爭

除了希望政府能將他們和其他餐廳一視同仁給予援助，Saha先生又指，2003年沙士只維持了一段時間，今次疫情卻如無止境持續，現時看不到前景，「之前仲會每日都希望疫情快啲過、快啲完，但𠵱家嚟到第五波，都唔知仲有冇第六、七、八波！」他坦言感到絕望，而舖位租金2萬多元，在業主沒有減租之下，靠着現時生意食店最多只捱得2、3個月；家中有5個小孩的Saha先生，雖然操得一口流利廣東話，但對在這樣低迷的市場環境下另覓工作也感十分「頭痛」。

來自非洲的Tess，食店在重慶大廈地下開業4年，同樣持有食物製造廠牌照。她透露，自疫情發生以來生意大跌七成半，而兩個舖位租金共約3萬元，店內有兩名全職員工， 「我也不明白為何政府支持一些食肆，又不支持另一些。」Tess表示，一眾店主都很努力遵守政府的防疫規例，但疫情下很多食肆轉做外賣，重慶大廈小店面對大量競爭，生意更受影響，「很多人還是認為重慶大廈有很高感染風險，所以外賣生意其實很少。」

少數族裔不理解中文 難接收防疫資訊

對於日新月異的防疫措施，不懂中文的Tess坦言要掌握資訊並不容易，例如電子針卡EVT程式，她到現時仍不太清楚，執行也有困難，「我有時會到外出，不是每分每刻都在店內，也沒有錢多買一部智能電話讓店員替客人掃碼。」

前油尖量區議員陳嘉朗指，重慶大廈內有約5間店舖因持有的牌照不同，在過去數輪未獲基金資助，也有數間店舖因捱不住疫情寒冬已經結業，店主們呻苦之餘，也有「今次又冇我」的感覺。陳表示，所有餐飲業處所在疫情中都受盡苦況，而由於言語不同、資訊不流通等，他在自發落區時發現一眾少數族裔人士對疫情措施很多時不甚了解，批評政府「交功課形式」、「入唔到屋」，各種熱線又長期打不通，「好多時中文媒體有嘅資訊，例如前往隔離要準備啲咩等等，佢哋都唔知道。」 陳促政府至少給予這班店主現時食肆能有的最低資助，並在日後加強支援，以讓他們能順利過渡第五波疫情。