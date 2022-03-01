德甲｜利雲度夫斯基明夏約滿　拜仁仍未傾續約　傳下一站馬德里

拜仁慕尼黑前鋒利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）與球會的合約2023年6月到期，至今未他仍未收到會方商談續約通知，盛傳他很大機會季尾離隊，目的地很可能是西班牙。



33歲的利雲度夫斯基，今季在33場各賽事攻入39球，表現還比年輕球員出眾。

利雲度夫斯基與球會的合約明年6月到期。（Getty Images）

明年夏天與拜仁約滿的他近日接受法國媒體《Telefoot》訪問時表示，自己還「有貨」：「我還想踢球，至少踢多5年才考慮退休吧，如果我2年後的狀態開始下滑，我可能會考慮退役，但現在完全沒有這個想法。」

利雲度夫斯基今季在33場各賽事攻入39球。（Getty Images）

這話一出，如隔空向拜仁施壓，皆因據報球會至今仍未與他洽談續約事宜。其後利雲接受德國《天空體育》採訪時表示足球第一，合約第二：「我對一切開放，現在感覺平靜，能專注於足球，這對我來說是重要的，現在我只關注下一場比賽。」

據悉，如果利雲離開拜仁，多支歐洲豪門均對他有興趣，當中包括英超的曼城和車路士，西甲的皇馬及馬體會，以及法甲的巴黎聖日耳門（PSG）。西班牙傳媒近日放風指，利雲度夫斯基和他的家人希望到西班牙。