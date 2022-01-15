德甲｜夏蘭特前途問題令多蒙特焦急　獲勝後與球隊高層隔空駁火

轉會市場一到，挪威國腳艾寧夏蘭特就會成為話題。他與德甲多蒙特的合約尚有逾兩年，但神鋒去向，時刻受到關注，包括多蒙特。

球員與球會有重要事商議，「閂埋門拆掂佢」，夏蘭特與球會交涉，似乎不太順暢。他在凌晨（15日）的德甲梅開二度後，公開向球會發炮。



夏蘭特在凌晨主場對弗賴堡，上、下半場人各入一球，助球隊大勝5：1。挪威前國腳科托夫賽後訪問他，變成「助攻」。他問及動向，夏蘭特藉此機會發炮，直指多蒙特正在施壓，逼他抉擇。

「過去半年，我尊重多蒙特和球迷，於是保持沉默。球會開始向我施壓，要我決定，但我只想集中於足球」，夏蘭特邊說邊苦笑，「他們要答案，我唯有開始處理」。

夏蘭特在今仗梅開二度，本季德甲已轟入15球。（美聯社）

21歲的夏蘭特，今季德甲上陣13仗入15球。他於2020年元旦從薩爾斯堡轉會多蒙特，合約至24年6月底。夏蘭特坦承會方想開會討論往後的動向，被夏蘭特拒絕，「正在季中，賽事頻密，我想集中應付比賽。」對於下季是否留在多蒙特，僅表示會開始打算，但不會在短期內有定案。

夏蘭特坦言球會逼他選擇走或留，他再也沒法集中於比賽。（Getty Images）

當家球星公然開火，多蒙特行政總裁華斯基（Hans-Joachim Watzke）回應，似乎有備而來。他一方面安撫夏蘭特，想大事化小，「他很年輕，會意氣用事。我們對他沒有不妥，他亦可以有話直說。」另一方面又申明球會立場，華斯基說：「他必須稍為理解我們的處境，我們不能一直等到5月尾。」對於夏蘭特突然「嚟料」，華斯基認為臨完場前被罰黃牌，令夏蘭特火上心頭，才有此發言。

華斯基強調夏蘭特與球會沒有芥蒂，請他理解球會處境。（Getty Images）

「少年神鋒」的名字，早與多支歐洲頂級球會扯上關係，西甲兩大班霸巴塞隆拿與皇家馬德里，英超的曼聯及曼城，都傳聞有意收歸旗下。

點圖睇：夏蘭特心目中7個勁過佢的前鋒

+ 2

英超第22輪直播賽程：