英超轉會︱般尼簽新中鋒　加盟片惡搞侏羅紀公園　德甲射手變恐龍

英超榜尾球隊般尼簽入高大中鋒韋荷斯，然而球隊公布時十分有創意，「惡搞」電影侏羅紀公園的片段，贏得網民一致讚賞。
般尼早前被護級對手紐卡素搶走中鋒基斯活特，球隊於轉會窗最後一日，以1200萬鎊從德甲禾夫斯堡簽入1.97米的韋荷斯頂替，雙方簽約3年半。
29歲的韋荷斯過去數季在德甲都能維持高入球率，今季上陣18場攻入6球；他曾12次代表荷蘭國家隊上陣攻入兩球。般尼主席比斯更豪言，韋荷斯是「擁有出色入球記錄的天才球員」。
不過，最吸睛的是般尼公布韋荷斯加盟的方法，球會於社交網站上載了一條短片，片中巧妙利用侏羅紀公園的電影情節——開頭氣氛十分陰森恐怖，影着兩杯放在車上的水不斷震動，感覺就像有巨人或怪物慢慢逼近。
此時車上成人及小孩的表情都十分擔憂，其中一名小孩按捺不住好奇心，拿出望遠鏡望出車外。誰知就在望遠鏡中看到韋荷斯的入球片段，並把這位中鋒慶祝時咆哮的畫面，配上恐龍叫聲，令全車人嚇了一嚇，十分有趣。
網民對此一致讚好，有人更稱這是「史上最佳公布短片」，好得「可以進入名人堂」，又指這已是公關界的另一層次。
January 31, 2022
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