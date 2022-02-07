德甲︱多蒙特「性感防線」大開中門　主場2：5大敗予利華古遜

德甲「二哥」多蒙特主場對「三哥」利華古遜的前列大戰，出現令人意外賽果。蜜蜂兵團防線中門大開之下，以２：５敗陣，與榜首拜仁慕尼黑距離愈來愈遠。
大戰當前，多蒙特王牌前鋒艾寧夏蘭特因傷未能趕及復出上陣，不過球隊今場更大問題是後防線。開賽僅10分鐘，多蒙特守將艾簡治（Manuel Akanji）便將皮球送入自己龍門網窩。
即使16分鐘輪到對手「送禮」，利華古遜守將費林邦（Jeremie Frimpong ）擺烏龍，助多蒙特扳平，但利華古遜再由華迪斯（Florian Wirtz）、安特列治（Robert Andric）先後在20分鐘和28分鐘各入一球，半場領先至3：1。
下半場利華古遜再由中堅莊拿芬泰希（Jonathan Tah）趁一次角球攻勢射入，53分鐘將比數拉開至4：1，比賽進入「雪櫃」。87分鐘客軍一次突擊，穆沙戴亞比為利華古遜射成5：1。
89分鐘多蒙特由後備入替的迪格斯（Steffen Tigges）追回一球，卻仍以2：5主場吞下一場大敗，21戰後續以43分排第二，落後榜首拜仁慕尼黑9分，利華古遜21戰38分守在第三位。
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