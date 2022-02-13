德甲｜利雲度夫斯基梅開二度也徒勞　拜仁慕尼黑爆冷不敵波琴

在德甲榜首遙遙領先的拜仁慕尼黑，今仗作客波琴，開賽早段一球領先，意外地連失4球，最終以2：4落敗。
拜仁慕尼黑門神紐亞因傷缺陣，今仗改由烏里治把關，作客迎戰波琴。拜仁開賽初段有個好開始，利雲度夫斯基9分鐘先開紀錄，可惜領先僅5分鐘，主隊由安維阿伊（Christopher Antwi-Adjej）追成平手。
上半場末段，拜仁中堅烏柏美卡奴禁區內犯手球，盧卡地亞主射12碼建功反超前，兩分鐘後甘保亞再下一城，賀特文錦上添花，拜仁在6分鐘內連失3球，以1：4落後進入更衣室。即使利雲度夫斯基75分鐘梅開二度，可惜為時已晚，拜仁依然以2：4爆冷不敵波琴。
拜仁錄得今季第4場敗仗，仍然以52分高踞榜首，9分領先次席的多蒙特。
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