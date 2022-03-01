F1｜傳禁俄羅斯車手參賽　國際車聯今商討　馬薩賓或被逐

F1車手馬薩賓（Nikita Mazepin）因家族與俄羅斯總統普京關係密切，早前傳出其所屬車隊哈斯考慮棄用他，以及由他父親主理的贊助商Uralkali。

管理包括F1在內多個賽車項目的國際汽車聯會（FIA），今日（1日）開會商討此事。



多間傳媒報道，烏克蘭汽車聯會日前向國際汽車聯會（FIA）提出，要求禁止俄羅斯及白羅斯（又稱：白俄羅斯）運動員參加轄下賽事。

未幾，國際奧委會也呼籲各體育總會禁止俄羅斯及白羅斯運動員參加比賽。2013年開始獲IOC承認的FIA未幾即發聲明，表示：「世界賽車委員會將召開非常規會議，討論烏克蘭危機，會後將公布新消息。」

馬薩賓（右）父親的公司Uralkali冠名贊助哈斯車隊，但哈斯正考慮與Uralkali及馬薩賓「割席」。（Getty Images）

馬薩賓為今季F1唯一一名俄籍車手，他所屬的哈斯車隊，是由其父親主理的化學肥料公司Uralkali贊助。早在上周的季前測試，哈斯已在途中決定除去戰車車身及車隊物品上的贊助商標記及俄羅斯國旗顏色，當時車隊領隊史迪拿已透露，會考慮未來是否繼續跟Uralkali合作，以及是否續用馬薩賓。

哈斯車隊在季前測試巴塞隆拿站的最後一天，移除車上所有贊助商標記及花色。（Getty Images）

如今全球體壇均抵制俄羅斯及有關贊助商、甚至該國運動員之下，FIA大有可能禁止俄羅斯籍車手參賽。除了馬薩賓及法拉利的測試車手舒華特文（Robert Shwartzman）外，前F1車手基亞特（Daniil Kyvat）也是可能受影響的較知名俄國賽車運動員，他今季轉戰世界耐力錦標賽，加入俄羅斯車隊G-Drive Racing。

有分析指，即使FIA不實行禁賽，但在國際制裁下，賽車運動員需要不停前往世界各地比賽，旅遊限制會令他們難以出行、亦難以如常用私人飛機或租用包機作交通。