烏克蘭局勢｜瑞典足總官方聲明：不論場地　不會對俄羅斯

繼波蘭足總表明不會出戰下月對俄羅斯的世界盃外圍賽後，瑞典足總也跟隨其腳步。



瑞典足總周日（27日）在官網發布聲明，表明下月的世界盃歐洲區外圍賽附加賽若要對俄羅斯，不論場地，都不會參賽。

聲明內容指：「瑞典足球總會董事會己決定，瑞典男子國家隊若要在附加賽對俄羅斯，不論場地，都不會出戰。我們也促請國際足協取消3月舉行、俄羅斯有份參與的附加賽。」

瑞典國家隊不會參加對俄羅斯的世界盃外圍賽。（Getty Images）

聲明引述瑞典足總主席尼爾臣（Karl-Erik Nilsson）稱：「對烏克蘭的侵略是不合法、也完全不合理的，這令與俄羅斯在足球上的交流變得不可能發生。因此，我們促請國際足協取消3月期間，俄羅斯有份參加的附加賽。不過無論國際足協的選擇為何，我們3月都不會對俄羅斯。」

他續道：「我們認為國際足協不太可能不回應我們的訴求。只要這種瘋狂的事繼續，俄羅斯就沒可能參與。」按原定計劃，俄羅斯會先在3月24日於莫斯科上演的附加賽4強對波蘭，同一日，瑞典會在另一場4強主場鬥捷克，兩仗的勝方將在3月29日在莫斯科交手。

烏克蘭及俄羅斯2月初曾在五人足球歐國盃交手，此情此景相信在未來長時間都難再出現。（Getty Images）

瑞典足總續指：「除了道德原因，另一方面我們也質疑，即使移到中立場作賽，我們也疑惑在俄羅斯參賽的情況下，如何保證比賽能安全進行。」

瑞典體育部長基文（Anders Ygeman）早前曾要求歐盟成員國不參加任何俄羅斯舉辦的比賽，及拒絕俄羅斯職業動員參加賽事。