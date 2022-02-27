游泳｜國際泳聯不取消俄羅斯兩項世錦賽　何詩蓓要衛冕或需赴俄

俄羅斯揮軍烏克蘭震撼全球，體壇各界陸續抵制，繼足球、F1賽車均有大量運動員、球會、國家隊及協會公開表態後，國際泳聯（FINA）昨日（26日）宣佈，取消3項在俄羅斯舉辦的國際賽事，引發熱議。



FINA早前曾在官方Twitter發文，指對烏克蘭衝突升級密切關注，明白游泳界人士的關切，會稍後更新賽程。

其後官方發出聲明，表示經過與運動員、成員國協會以及FINA相關成員協商後，決定取消3項俄羅斯站比賽；包括男子水球世界聯賽聖彼得堡站、韻律泳系列賽喀山分站，以及跳水系列賽喀山分站。

FINA官方發文指密切關注俄烏衝突。（截圖）

FINA又指，準備參加2022年布達佩斯世錦賽的選手，都應該處於安全的訓練和比賽環境之中，FINA承諾向受此局勢影響的泳員提供一切可能的實際支持。

然而，FINA未有取消兩項在俄羅斯舉行的游泳世錦賽，包括8月舉行的世界青少年游泳錦標賽，以及12月的短池世界游泳錦標賽——即何詩蓓去年底奪得兩面金牌、兼打破200米自由泳世界紀錄的比賽，若FINA年底仍在俄舉行短池世錦賽，便意味何詩蓓要赴俄才可爭取衛冕。

FINA的聲明受到抨擊，包括傳媒工作者。（截圖）

FINA保留兩項俄羅斯舉行的世錦賽決定，引起各界與網民抨擊，不少人認為FINA此舉是「懦弱」（Weak）表現，認為應該取消所有俄羅斯賽事。

澳洲新聞集團（News Corp）記者Todd Balym在Twitter直斥：「哪個家長會願意讓子女去俄羅斯競逐冠軍？」他又批評FINA比起關注運動員的安全，更重要是安撫與FINA關係甚緊密的俄羅斯總統普京，直斥FINA「腐敗」（Rotten）。