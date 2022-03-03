足球｜J洛迪古斯再放風盼重返愛華頓　自稱：「我之前做得很好」

去季效力英超愛華頓的哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez），曾開腔透露離隊原因，近日更表示想食回頭草，寄望在夏季轉會窗返回英國。
哈美斯洛迪古斯2020年加盟愛華頓，那時候由前主帥安察洛堤簽入，二人繼在皇馬及拜仁後第三度合作，J洛迪古斯亦成為近年「拖肥糖」最大名的球星。
不過隨着安察洛堤重返皇馬，賓尼迪斯接掌愛華頓，J洛迪古斯的英超生涯急轉直下。
J洛迪古斯上月已透露，當日離開愛華頓與前教頭賓尼迪斯有關，表明在「 一位不願意重用我的教練」下，他亦只能另尋機會。
正效力卡塔爾球隊艾雷恩（Al Rayyan）的他，12場比賽中攻入5球及助攻5次，表現不錯，惟這名哥倫比亞球星近日在《Twitch》頻道上直言有意重回英國。
他說：「這是可能的（返回愛華頓），為什麼不呢？如果他們願意，我完全可以接受，問題是他們願意，我和那裏的任何人都沒有任何問題，我之前做得很好。」
愛華頓目前在英超降級區徘徊，在剩下的14場比賽中有7場對陣的球隊為前列的熱刺、狼隊、韋斯咸、曼聯、利物浦、車路士和阿仙奴，搶分難度甚大，因此如若J洛迪古斯希望再一次在英超證明自己，愛華頓先要順利護級。
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