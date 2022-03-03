英超熱話︱根度簡嚴選最惡搞後衛竟是他　防守時出奇招笑裏藏刀

英超曼城中場根度簡日前受訪時透露，心目中最惡搞的後衛竟然是愛華頓中堅耶利文拿（Yerry Mina），更指出這位哥倫比亞球員防守時出奇招，令他「獲益良多」。



效力曼城的德國國腳根度簡，職業生涯跟不少世界級球星交手，然而這位中場日前接受訪問時，挑選了心目中最難纏的後衛，結果令人意想不到。

曼城中場根度簡希望在下季完約後繼續留隊。（Getty Images）

根度簡沒有選擇被外界視為英超最佳中堅之一的雲迪積克，當選人反而是愛華頓守將耶利文拿（Yerry Mina）。

根度簡進一步解釋：「他是個很惡搞的哥倫比亞後衛，他爭波會出手，刮或搣你背脊，當然是在球證看不到的時候。我親眼目擊至少1至2次。」

愛華頓中堅耶利文拿防守時有奇招，令根度簡十分難忘。（Getty Images）

不過，根度簡認為對方踢得不算太矛或骯髒，「他甚至會友善地對你笑，令他有點和藹可親，也很有趣。我之前根本不懂如何搣人背脊，但我學懂了。」

耶利文拿在美洲國家盃時亦曾令阿根庭前鋒美斯吃盡苦頭，美斯之後便在文拿射失12碼落敗後高呼揶揄對方。可是文拿今季因受傷患困擾，只曾10次為愛華頓在英超上陣。

耶利文拿（右）亦曾令美斯吃盡苦頭。（Getty Images）

根度簡在訪問中亦談到另一位「敵人」、現任利物浦領隊高普，兩人早年曾在多蒙特合作無間，但現時各為其主，是爭標對手。

然而根度簡表示，他跟高普擁有真摰的友誼，「當我們在比賽中相遇，我們都會十分開心，雖然是敵人，但我們都會報以最大的笑容。」