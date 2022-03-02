英超︱車路士盛傳四出找買家　瑞士富商踢爆油王想盡快甩手

車路士俄羅斯班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）在俄羅斯向烏克蘭動武後，備受西方國家壓力，他宣布交出球會管治權後，口裏強調無意賣盤，但市場消息指，他正四出兜售車路士。



車路士一直是艾巴莫域治心愛的「玩具」。（資料圖片）

俄羅斯向烏克蘭採取軍事行動後，歐美多國陸續向俄羅斯以及該國高官和富商實施經濟制裁，持有葡萄牙護照的艾巴莫域治未在英國首批制裁名單之中，惟他日前宣布交出車路士管治權。

艾巴莫域治周六（26日）發聲明，指自己「擁有車路士的20年間，一直從心為球會作最好的決定，現今仍堅守這信念，因此我將車路士交由球會慈善基金會受託人去管轄。」英國《每日電訊報》當時指出，艾巴莫域治仍是車路士班主，亦沒有打算賣盤，事情最新發展卻有180度轉變。

瑞士富豪懷斯。（維基百科）

瑞士億萬富豪懷斯（Hansjoerg Wyss）接受當地報章《Blick》訪問時指出，「艾巴莫域治是普京其中一個最親密的顧問和朋友，跟所有寡頭一樣，他正處於恐慌狀態。艾巴莫域治企圖出售他在英國的別墅，也想盡快甩手車路士。」

「我和另外3個人，星期二收到艾巴莫域治有關車路士的報價。」懷斯有意收購，他說：「艾巴莫域治目前要求的價錢太高了，現在我會先等待4至5天。你都知道，車路士尚欠他20億英鎊，但車路士根本沒有錢。直到今天，我們也不清楚確實的出售價格。」

懷斯承認有意收購車路士，不過無意一人獨吞，只願與另外數名富商合組財團收購。現年86歲的懷斯1977年創立醫療設備生產公司 Synthes USA，他在2012年以202億美元將公司售予強生（Johnson & Johnson），根據財經雜誌《富布斯》估計，懷斯身家約值58億美元（約43億英鎊）。

現年55歲的艾巴莫域治生於猶太家庭，他把握前蘇聯資產私有化機遇致富，估計身家達136億美元，為俄羅斯首富。他熱愛足球並為歐聯着迷，2003年據報以1.4億英鎊收購車路士，並持續為球會大額注資買入多位當時得令的巨星級球員，又聘用名牌領隊摩連奴為主帥，扭轉這支倫敦球會命運。

車路士上季再度贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

他入主車路士19年來，球會贏盡英超、歐聯、歐霸及足總盃等本土及歐洲各大錦標。由於跟普京關係密切，英國一直拒絕讓他入籍，艾巴莫域治於是改向葡萄牙埋手，取得當地護照。這些年來在英國政府種種打壓措施之下，屢次傳出他會賣盤，惟傳言最終均不了了之，直到今次烏克蘭戰事再傳車路士放盤，首次有買家出面確認。

英國早前向俄羅斯實施經濟制裁，制裁名單上包括8個俄羅斯寡頭富商，當中並未包括艾巴莫域治。英方官員正研究擴大範圍，潛在人物多達100人，預計會在日內公布。