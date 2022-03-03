英超︱艾巴莫域治深情痛別車路士　入主史丹福橋19年贏盡一切錦標

車路士班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）宣布，將出售球會，他的聲明內容盡顯對藍軍的不捨之情，一句「對我來說，車路士從來不是生意或金錢」，盪氣迴腸。

世上有不少熱愛足球的富豪曾收購球隊，能像「油王」那樣成功的，卻幾乎找不到。19年來車路士贏盡英超、歐聯、歐霸等各大錦標，他的離去，最不捨的一定是藍軍球迷。



艾巴莫域治入主車路士19年，贏盡各大錦標。（資料圖片）

艾巴莫域治2003年以1.4億英鎊收購車路士，當年藍軍只是一支已經半世紀未贏得頂級聯賽冠軍的中型班，每季最大目標就是英格蘭足總盃。「油王」入主後，立即放款讓時任領隊雲尼亞里收購球星，一口氣在2003/04轉會窗豪花逾億英鎊收購基斯普、杜夫、華朗、梅度、馬基列尼、柏加、布歷治、格連莊臣、謝列美、祖高爾和施馬田10個球員，出手之闊綽令人咋舌。

他渴求成功，而且要迅速見效，給予雲尼亞里一季機會未有獎盃，手起刀落將對方辭退，重金禮聘剛為波圖贏得歐聯冠軍的摩連奴當領隊，開創車路士王朝。葡萄牙人沒有讓他失望，領軍首季已為車路士以無敵姿態贏得2004／05球季英超冠軍，翌年成功衛冕。在此之前，這支1905年創立的球會僅在1954／55球季贏過一次英格蘭頂級聯賽。

艾巴莫域治重金禮聘意氣風發的摩連奴，為車路士開創王朝。（Getty Images）

艾巴莫域治麾下，只許成功，不許失敗。贏得英超之後，下一個目標便是他最渴望的歐聯冠軍。即使與摩連奴私下老友鬼鬼，2007年9月葡萄牙主帥毫無預警地離開了車路士。之後史高拉利、希丁克、安察洛堤三大名帥一個個成為史丹福橋過客，意想不到的是，少帥韋拿斯波亞斯失敗後，暫時頂替的名宿迪馬堤奧2012年為「油王」帶來等待多年的歐聯冠軍。

他入主藍軍19年，連同看守領隊在內，車路士先後有14位領隊執教，當中摩連奴和希丁克均曾兩度掌帥。神奇的是，領隊帥位長期不算穩陣的情況下，效率極高地共贏得5次英超、2次歐聯、2次歐霸，5次足總盃，3次聯賽盃。另外還有2次社區盾，1次歐洲超級盃，連同今年初贏得的世界冠軍球會盃，車路士在他麾下已贏盡一切可能贏的錦標。

杜慈領軍為車路士第二度奪得歐聯冠軍。（Getty Images）

論財力，據報擁有130億美元身家的艾巴莫域治，或許及不上有阿聯酋王室背景的曼城，以及獲卡塔爾主權基金支持的巴黎聖日耳門（PSG），這兩支超級豪門贏盡本土錦標，卻始終與歐聯這麼近、那麼遠，成績和效率上，艾巴莫域治顯然更勝一籌。

他的俄羅斯首富以及普京親信背景，使外界一直對他持有懷疑態度，每隔一些時間便傳出他會賣盤的消息。他在英國十分低調，少說話、多做事，傳言最終都是不了了之——直到這一次，車路士球迷最不願聽到的消息終於出現。

艾巴莫域治深情告別車路士。（資料圖片）

在瑞士億萬富豪懷斯爆出車路士有意賣盤消息後，艾巴莫域隨即發表聲明，「近日傳媒猜測有關我的車路士擁有權事宜，正如我之前所說，我的決定一直以球會利益為優先考慮。以目前情況，我決定出售球會。我相信這是對球會、球迷、職員，以至贊助商和合作夥伴最好的決定。」

「出售球會的過程會按照既定程序而不會匆匆行事，我不會要求車路士償還任何貸款。對我來說，車路士從來不是生意或金錢，一切純粹出於對足球和球會的熱愛。此外，我已指揮我的團隊成立一個慈善基金會，出售球會所得全數收益將會捐出，基金會將惠及所有烏克蘭戰爭受害者，包括向受害者提供緊急基金應付即時需要，以及支持他們長期康復。」

「請明白到這是一個極為困難的決定，要以這種方式跟球會分別亦令我痛苦萬分，不過我堅信，這是對球會最好的做法。」艾巴莫域治最後深情說道，「希望將來有一天，我能夠最後一次到史丹福橋向你們每一位作最後道別，能夠成為車路士的一部分是一生的榮耀，我永遠會為我們一起取得的成就感到自豪。車路士足球會和球迷將會常在我心。」

世上富豪班主何其多，能像艾巴莫域治這樣長年付出不計賺蝕，而又能取得近乎滿分成績表的，大概只有他一個。俄羅斯向烏克蘭採取軍事行動，令他在英國處境日益難行，日前他已交出球會管治權，如今再公開證實賣盤的消息，結束他與車路士一段長達19年的浪漫足球情緣。