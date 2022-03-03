英超熱話｜愛爾蘭拳王有意入主車路士　曼聯球迷麥佳格直言心動

艾巴莫域治（Roman Abramovich）親證預備出售車路士，「油王」離開史丹福橋在即，或許迎來拳王做新老闆。

愛爾蘭綜合格鬥名將麥佳格（Conor McGregor）透過社交網站表明有意入主車路士，這名拳王已非首次傳出有意收購球會。



俄羅斯「油王」班主艾巴莫域治透過車路士官方網站發聲明，宣布出售車路士，長達19年的油王時代將告一段落，盛傳售價高達30億英鎊。

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艾巴莫域治入主車路士後贏盡一切，屬於他的年代即將落幕。（資料圖片／Getty Images）

瑞士億萬富豪懷斯（Hansjoerg Wyss）接受當地傳媒訪問時，表示有意收購，但認為艾巴莫域治的標價太高。除子這名瑞士富翁，亦有人希望成為車路士新老闆——愛爾蘭UFC名將麥佳格，在社交網站上載一張Whatsapp對話截圖，內容包括「車路士以30億英鎊出售，出手購買吧！」他在帖文加上一句：「我希望發掘入主的可能」（I wish to explore this），並標籤車路士的帳戶，似乎有意接手成為新班主。

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麥佳格透過社交網站表示對入主車路士有興趣。（Twitter截圖）

現年33歲的麥佳格理財有道，除了透過UFC拳賽賺錢外，亦創立威士忌品牌「Proper No. Twelve」，據報他去年出售大部分股份，賺得4.3億英鎊。

麥佳格是著名曼聯球迷，今次已非首次傳出有意入主英超球會，他過往曾經傳出有意收購曼聯，可惜只聞梯響，如今隨時成為另一英超豪門的班主。

愛爾蘭拳王麥佳格已並非首次傳出有意入主英超球會。（資料圖片／Getty Images）

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