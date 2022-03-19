羽毛球・全英賽｜桃田賢斗拼搏精神感動職員　不敵李梓嘉8強止步

日本名將桃田賢斗日前在全英賽16強，直落兩局擊敗韓國勁敵許侊熙，一位賽會工作人員在Twitter撰文大讚桃田表現，力拼到左手滲血、染紅球拍都沒叫醫療暫停，對他的拚勁相當敬佩。
桃田賢斗生涯5次對許侊熙，近2次交手都吞敗，包括在去年東京奧運小組賽意外落敗，讓許侊熙一戰成名。二人在全英賽男單16強再碰頭，迎來生涯第6度對戰，桃田最終耗時42分鐘直落兩局獲勝，成功雪恥。
桃田賢斗晉身8強後不敵馬來西亞「一哥」李梓嘉，今屆無緣獎牌。惟一位國際羽聯工作人員在個人Twitter，上載了一張桃田賢斗的16強照片，引來迴響。
照片中只見桃田的左手手指滲血，甚至連球拍的握把布都被鮮血染紅，但專注的桃田卻絲毫沒有被傷勢影響，也沒有在比賽中叫出醫療暫停，展現爭勝的拚勁。
該工作人員撰文指：「永遠不要眨低運動員，你不知道他們在經營什麼，這是他們的比賽，他們血汗交織，不是你可以批評的。」他補充說：「沒有發生什麼，只是有感而發。」
力戰後成功出線的桃田賢斗，在8強碰上李梓嘉，第一局以7：21先失一局，不過次局他捲土重來，網前球與防守力讓李梓嘉打亂陣腳，打出一波13：1，以21：13扳回一城。關鍵第三局，桃田在初段還緊咬比數，惟後半段體力不繼，李梓嘉連得10分，桃田最終8強止步。
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