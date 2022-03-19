羽毛球．全英賽｜戴資穎全場捱打　直落兩局不敵安洗瑩出局

中華台北「一姐」戴資穎力爭全英賽第4冠，4強面對韓國新星安洗瑩，全場捱打的情況下，直落兩局不敵對手，4強止步。
戴資穎8強輕取日本的奧原希望晉級，4強硬撼韓國球手安洗瑩，戰情與上仗截然不同，今仗被安洗瑩主導戰局，「小戴」首局最多落後7分，其後急起直追收窄差距，可惜依然未能反超前，以19：21先輸一局。
戴資穎次局試圖扳回一城，初段曾領先5：4，可惜亦是她今仗唯一一次有優勢，其後被安洗瑩取回領先，落後的小戴愈來愈心急，失誤隨之增多，結果這名20歲的韓國球手以21：13再下一城，直落兩局以40分鐘淘汰戴資穎。
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