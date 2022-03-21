西甲｜夏薩特加盟皇馬3年頻「失蹤」　國家打吡上陣次數令人譁然

西甲國家打吡，榜首皇家馬德里主場慘遭宿敵巴塞隆拿大炒4：0，當中由英超轉投的奧巴美揚包辦2球耀眼全場。

惟3年前同樣由英超轉投、皇馬的夏薩特（Eden Hazard）再次在國家打吡「失蹤」。



巴塞大勝4：0，一洗最近4次聯賽交鋒都敗予皇馬的頹風，縱然皇馬落敗未損榜首地位，但「4蛋」結果也難以接受。

西甲國家打吡，榜首皇家馬德里主場慘遭宿敵巴塞隆拿大炒4:0。(AP)

昨日一戰，皇馬兩大億元球星夏薩特和加里夫巴利（Gareth Bale）同樣沒有上陣，後者更不在大軍名單，近20場主場賽事，他一場都沒有踢。

至於加盟後狀態急轉直下的夏薩特，同樣不受安察洛堤重視。他加盟後皇馬和巴塞交手7次，夏薩特4次都因傷缺陣，最近3次則只在後備席觀戰。

夏薩特2019年以1.15億歐元加盟皇馬，到目前為止上陣65場僅得6個入球。（Getty Images)

夏薩特2019年以1.15億歐元加盟皇馬，到目前為止上陣65場僅得6個入球，且一場國家打吡也沒有參與，叫球迷難以接受。