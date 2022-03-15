西甲｜皇家馬德里擴大榜首優勢　賓施馬大勇破亨利紀錄

皇家馬德里在周一西甲作客以3：0大勝馬略卡，將榜首優勢拉開至10分差距。上周中歐聯大演帽子戲法的賓施馬，保持勇態，今仗梅開二度。
兩隊上半場互無紀錄，巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞在55分鐘接應賓施馬的助攻開紀錄。77分鐘，雲尼斯奧斯博到12碼，賓施馬主射入網。82分鐘，賓施馬再入波，幫皇馬以3：0作客大勝馬略卡。皇馬28戰得66分，拉開榜首差距到10分，排第2的西維爾這輪失分，28戰得56分。
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賓施馬近期狀態大勇，上周中歐聯對巴黎聖日耳門大演帽子戲法，幫皇馬晉級8強，近兩戰合共攻入5球，還交出1次助攻。此外，賓施馬以413球，超越了411球的亨利，成為史上入球最多的法國球員。
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