西甲｜巴塞隆拿國家打吡4球大破皇馬　奧巴美揚閃耀全場

巴塞隆拿開季諸事不順，美斯剛離隊，新簽入的阿古路又因心臟病被迫掛靴，戰績亦不似預期，一度跌落中游。

正當不少人將巴塞與「褪色勁旅」劃上等號時，沙維回歸救駕，效果立竿見影，創下近年最長的不敗紀錄，今仗作客班拿貝鬥宿敵皇家馬德里，報回首循環一敗之仇外，更4球大勝對手，力證巴塞隆拿正式回歸。



巴塞隆拿勢不可擋，各項賽事創下11場不敗，近兩個月來未嘗敗仗，今仗作客班拿貝上演「國家打吡」硬撼皇馬。主帥沙維今仗繼續以奧巴美揚掛帥，配合費倫托利斯及奧士文尼迪比利攻堅。皇馬方面，隊長賓施馬因傷缺陣，今仗改踢無鋒陣。

表現翻生的迪比利，上半場中段右路以速度突破落底傳中，奧巴美揚搶點頭槌建功，29分鐘為巴塞先開紀錄。迪比利其後開出角球，造就阿拿奧祖頭槌再下一城，巴塞挾兩球領先返回更衣室。換邊初段，皇馬中場線附近誤傳，巴塞隨即策動反擊，奧巴美揚巧妙以後腳助攻托利斯撞射得手，其後二人角色對調，奧巴近門瀟灑地挑射，下半場6分鐘連入兩球，為巴塞隆拿奠定4球勝局。

奧巴美揚狀態大勇，今仗梅開二度，7場聯賽攻入7球。（Getty Images）

由阿仙奴「得個坐字」，在巴塞隆拿的奧巴美揚表現脫胎換骨，如今聯賽7場已攻入7球，成為前線不可或缺的主力，今仗攻入埋齋一球後，更以日本漫畫《龍珠》的動作慶祝，他希望以此許願，球隊繼續贏波。

奧巴美揚以《龍珠》動作慶祝入球。（Getty Images）

沙維帶領的巴塞，技術性擊敗皇馬，贏得漂亮，以54分續居第3位，距離次席的西維爾3分但少踢一場。無論擔任球員或領隊，沙維也曾經在國家打吡大勝4球，他直言今仗場勝仗令他更有信心，為全隊上下注下強心針。

皇馬缺少賓施馬，今仗淪為「無牙老虎」，主帥安察洛堤賽後表示責無旁貸，「縱然今仗落敗後，球隊仍然有明顯的優勢，但這是國家打吡，吞下大敗是我的責任，今場所有也是錯誤，希望球隊盡快忘記這一仗，並繼續努力。」

皇馬門將高圖爾斯今仗4度被射破十指關。（Getty Images）

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