西甲｜沙維出口術欲撬美斯回歸？　「巴塞大門永遠為他開」

沙維（Xavi Hernandez）以主帥身份重返巴塞「救亡」後，一直積極重建，又找來昔日隊友丹尼爾艾維斯（Dani Alves）回歸。近日他的一番言論，似乎是為找美斯「回朝」鋪路。
儘管美斯今季只為巴黎聖日耳門攻入兩個法甲入球，在PSG遭皇家馬德里淘汰後，他更被自己的球迷噓爆。
但沙維日前接受ESPN訪問時，仍然對他讚賞有加：「我覺得美斯是史上最佳，只要我仍是教練，（巴塞）大門永遠為他而開，若他有一天想來看訓練、或跟領隊聊聊，就來吧。」
沙維續指，「巴塞對他虧欠不少，他免費給予我們太多了，但他在PSG還有合約，所以我不能說太多。」沙維在球員年代，不時透過訪問向巴塞的收購對象隔空發言，或是向對方球會施壓等，不知道今次是否又有暗示？
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