巴塞財政狀況極肉酸衰過西乙　斥巨資引進夏蘭特勢成妄想｜西甲

如果巴塞隆拿想簽艾寧夏蘭特，恐怕先要大裁員兼大減薪再找到「大水喉」，因為巴塞的財政狀況真的是差到「一枝獨秀」！

西班牙職業聯賽會周一公布各間球會的最新球員開支上限，在20間西甲球會中，只有巴塞是負數，而且是-1.44億歐元。相反，另一支西甲班霸皇家馬德里就有7.39億歐元的轉會費及人工開支空間可用。



巴塞的轉會及薪酬上限突然由正數變負數，將影響增兵行動。（Getty Images）

經過冬季轉會窗後，西班牙職業聯賽會更新各間球會的球員開支上限，巴塞由季初的正數變成負數！



巴塞在今季初尚有超過9700萬歐元的球員開支空間，但虧損比預期多，令到最新數字變成-1.44億元，代表巴塞的開支比上限超出1.44億歐元。在西甲及西乙所有球會中，巴塞是唯一一間超出上限的。

西班牙職業聯賽會公布西甲及西乙球會的轉會及薪酬開支上限，巴塞是唯一一支負數的球隊。（官方網站）

巴塞在冬季轉會窗借走了菲臘比古天奴，又減了烏姆迪迪人工，加上阿古路退役，開支看似減去不少，但他們以5500萬歐元從曼城羅致費倫托利斯，借用狼隊的阿達馬查奧爾，還簽入奧巴美揚，令財政狀況毫無改善。

巴塞希望透過出售古天奴等球星，以騰出空間增兵。（Getty Images）

球員開支上限變負數，將大大影響巴塞今夏的增兵計劃，因為他們受到「1比4」的規條限制。舉例說，巴塞每節省或增加收入100元，只能在轉會市場及球員上花多25元，直至他們的開支上限變回正數。

如果巴塞想在今夏簽新兵的話，必須透過削減開支或增加收入，來提供開支空間。換言之，如果巴塞簽夏蘭特的成本要5000萬歐元，他們今夏就要靠開源節流覓得2億歐元。

在西班牙的財政公平條例下，巴塞要簽夏蘭特（右）的難度大增。（Getty Images）

據報，巴塞正跟Spotify商討贊助合約，包括出售魯營球場的冠名權，或嘗試與CVC資本合作；CVC資本今季初與皇馬及巴塞以外的西甲球會達成投資協議。巴塞亦可以透過出售基沙文及古天奴等獲得資金，如果奧士文尼迪比利約滿離隊，亦會為巴塞騰出開支空間。

儘管巴塞將盡力開源節流，但在開支上限及「1比4」規條的限制下，相信今夏很難作出重磅的球員收購，巴塞希望得到被一眾豪門虎視眈眈的夏蘭特，頓成妄想。