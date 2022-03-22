世盃外｜日本新尖刀前田大然　蘇超入球後缺態退出澳洲生死戰

世界盃亞洲區12強賽，今周上演生死戰。「藍武士」日本在周四（24日）作客澳洲，力爭取勝而提早出線，賽前卻缺少3名主將。

今季蘇超迅速揚名的鋒將前田大然，宣布退出因狀態不足而退出徵召。事情來得突然，已缺少大迫勇也及酒井宏樹的日本國家隊，未及補選。



日本國家隊昨日已抵達澳洲悉尼，準備周四出線生死戰。但日本足協今日宣布，效力些路迪的前田大然因為狀態不足，不會報到。

新舊「武士刀」齊缺陣。（Getty Images）

前田大然近期在些路迪穩佔正選，且連續兩仗取得入球，包括前天蘇超主場對羅斯郡，正選踢足並射入一球。有跟進日本足球的記者稱前田並非有傷，而是需要接受採訪而缺陣。

連續兩場入球，剛剛正選打足，到底狀態有何不足？（Getty Images）

前田雖在12強賽未有入球，但其速度快，為日本前線提供不同戰術。他缺陣進一步打擊日本前線力量，因為效力神戶勝利船的中鋒大迫勇也，早前已因傷退隊，他在12強賽為日本貢獻兩個入球。前線入球重任，便落在近幾仗外圍賽都有入球的伊東純也身上。

此外，上季末回流日本的右閘酒井宏樹，亦因傷退隊。日本已補選外流比甲聖圖爾登的前鋒林大地，及名古屋鯨魚後衛中谷進之介入伍。

大迫勇也為日本近年主力中鋒，12強賽亦攻入2球。（Getty Images）

日本在B組以18分排第2，落後沙特阿拉伯1分，並領先澳洲3分。日本若周四作客擊敗澳洲，即告出線年底卡塔爾世界盃決賽周。就算打和，出線機會亦高。他們在最後一仗主場對包尾的越南，澳洲則作客硬撼沙特阿拉伯。

世界盃亞洲區12強中國隊消息：