國足棄選武磊與4入籍兵　戴偉浚友賽U23表現不濟　僅10分鐘被換走

中國足球代表隊公布3月底出戰世界盃亞洲區外圍賽第三圈的大軍名單，外流西甲的武磊跟數名入籍兵均落選。

取得中國護照的戴偉浚則再度入圍，但據內地傳媒報導，他早前代表球隊友賽U23國青隊時，因表現不濟被教練團提早換走。



中國男足將於本月24及30日出戰世界盃亞洲區外圍賽第三圈，分別迎戰沙特阿拉伯跟阿曼，早前有報導指，已提早出局的國足被要求在這兩場「例行公事」中不能「崩盤」。

國足周三正式公布今次出賽的25人名單，遠在巴西的4名歸化球員艾克森、洛國富、阿蘭和費南多，因無法按要求進行體測，全數被放棄，入籍球員中只剩蔣光太被徵召。

武磊今季在愛斯賓奴長居後備，落選今次國足大軍名單。（Getty Images）

武磊落選國足最新大軍名單

唯一外流歐洲五大聯賽的前鋒武磊，同樣沒有入選，消息指教練團考慮到他在愛斯賓奴欠缺穩定出場時間、狀態一般，在無緣出線的情況下，寧願讓武磊留在西甲爭取更多上陣機會。至於近來受深圳隊欠薪問題困擾的戴偉浚亦有入選。

國足日前結束了集訓、準備出發，內地傳媒報導，球隊最後一場熱身賽的對手，正是U23國青隊。然而國足主帥李霄鵬在這場友賽雖派出了世盃外主力陣容應戰，表現卻不似預期。內地足球記者馬德興爆料指，「國青隊上半場踢得相當積極主動，高壓反搶做得十分到位，這也一度讓年齡偏大的國足顯得十分吃緊！」

國足表現不似預期，友賽U23亦未能佔得優勢。（Getty Images）

國足上半場只能跟對手互交白卷，下半場國青隊將主力全數換走，以後備球員出戰，國足終以2：0取勝。另一內地記者王曉瑞指，國足在攻入第一球前，破門機會不多，「看這場比賽的過程，只能說國家隊表現比較一般。甚至比賽的前15分鐘，國家隊甚至處於下風。」

戴偉浚被視為國足新星，但據指在今次友賽被提早換走。（新華社）

國足友賽U23陷劣勢 戴偉浚被提早換走

王曉瑞又透露，國青隊在比賽早段多次獲得角球，李霄鵬對此感到十分不滿意，開賽不足10分鐘就將戴偉浚換走。

他寫道：「因為教練組對他的發揮不滿意。對這個調整，國家隊的球員們也都很驚訝。因為戴偉浚在這支國家隊的地位十分重要，無論什麼體系，他大多時候都是要踢10號位的。張稀哲和蒿俊閔的順位都在他後面。而在這次人員調整，換上了張玉寧以後，國家隊在比賽中的表現有所好轉。」

不過，戴偉浚的心情似乎未有受太大影響，今日在Instagram限時動態分享了國足公布大軍名單的消息，並配以3個代表飛機的表情符號，看來對今次旅程十分期待。

戴偉浚的心情似乎未有受太大影響，今日在Instagram限時動態分享了國足公布大軍名單的消息。（IG@official_tsun.d25）

值得一提，由於前國足隊長馮瀟霆近日跟內地知名喜劇演員鞏漢林隔空開火，兩個國足相關的話題——「#嘲諷中國足球也該有底線」及「#請支持低谷中的國足」，今日罕有地登上微博熱搜前十，單日閱讀人次都超過5億。