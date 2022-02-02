國足輸波球迷嬲到打爆電視　「陽痿論」形容國足不成材｜世盃外

年初一舉行的世界盃外圍賽亞洲區12強賽B組，國足以1：3慘負越南，不少內地球迷徹底失望改為對手越南隊打氣，更有人崩潰到以鎚仔打爆電視機。



國足面對越南，開賽16分鐘就被攻入兩球，最終以1：3慘敗。昨日雖然是大年初一，許多內地球迷都氣得在網上狂罵國足。

有看似家境不俗的球迷氣得打爆電視機。（微博）

有球迷在徹底失望後於直播留言改為敵隊加油，「越南這球漂亮！」、「加油越南！」、「越南幹得好！」。

最令人「大開眼界」的是網上流傳一條影片，片中人看球賽看得崩潰，竟拿鐵鎚瘋狂錘打家中電視機，還整個人跳到電視機上面踩，一邊狂罵粗口。

網民對國足表現怒不可遏，「這絕對是辱華了，自取其辱那種。」

當中更有球迷以陽痿來形容：「中國足球有點像陽痿的丈夫，拋棄他吧，有點捨不得；廝守吧，天天受氣。好吃好喝侍候他，期望他能冒點陽氣，剛看他勃起，衣服還沒脫完，他已不行了。」