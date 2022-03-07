國足展魔鬼訓練　「不准崩盤」要求過低捱批　政協委員倡行部隊制

國足正於海南省備戰世界盃亞洲區外圍賽最後兩場硬仗，據指因被有關方面要求「不允許崩盤」，而展開魔鬼式訓練，但隨即被內地網民嘲諷。

內地傳媒亦報導，有政協委員建議國足應實行「部隊化」管理，建立一支「思想正派、作風頑強、技術優秀、水平超群的鐵軍式的足球隊伍」。



國足上月初於世界盃亞洲區外圍賽第三圈歷史性不敵越南，提早宣布出局，但球隊餘下仍有兩輪賽事，分別迎戰小組榜首的沙特阿拉伯，跟世界排名低4位（79）的阿曼。

中國早前爆冷不敵越南，引起一片罵聲。（Getty Images）

據內地記者馬德興透露，國足為備戰，3月3日已在海南省海口展開集訓，並在出發前在阿聯酋前安排3場熱身賽。報道指由於國足在外圍賽中，體能、技術及戰術等各方面表現未如理想，今次會集中進行「魔鬼式訓練」。

「在首堂訓練課中，累計訓練時間就超過了90分鐘。當然，這些訓練並不是簡單的體能儲備，而是涵蓋小範圍內的4對4、5對5對抗，包括技戰術的練習。至第二天，球隊又安排一日兩練，其中上午進行身體力量訓練，下午則前往場地進行技戰術演練。」

這結果招來內地網民話柄，「你是說一天累計訓練90分鐘是『大量』嗎？」，有人諷刺地道：「每天90分鐘高強度訓練，這不是一般人能受得了。」，「死，我閨女一年級，學校足球隊每天下午都是訓練90分鐘。」，「男足第1天就累計訓練90分鐘之久，已經很拼了......」。

中國隊在今屆世界盃外圍賽的表現令人失望。（Getty Images）

馬德興又指出，國足已先後輸給越南及日本，雖然球隊提前出局，但仍希望避免4連敗。「國足連敗的話，接下來的『煎熬』程度其實不難想像。有關方面已經明確要求：決不允許國足在最後兩輪比賽中『崩盤』。」

怒氣仍未消的內地球迷，再次被觸動神經，反問什麼才算「崩盤」。「輸1球算不算，還是輸3球以上才算？是攻勢很多，但輸3球，還是沒攻勢、輸1球？」

有人也直言，不是有關方面不允許，事情就不會發生，「要求要是有用，早拿世界盃了」，「像逼意大利人吃菠蘿Pizza」 ​；又指當其他國家的目標是在世界盃中爭取好成績，國足的要求顯得太微不足道，「居然用不崩盤來要求運動員，這簡直就是運動員生涯的奇恥大辱。」​

中國男足被要求在餘下兩輪賽事中不要「崩盤」。（Getty Images）

而據指，全國政協十三屆五次會議中，委員高彥明就提出，將振興足球事業上升到國家發展戰略層面，成立「國家足球領導小組」，並要足球界向中國乒乓球隊學及中國女排學習。

他建議在省級和國家隊實行「部隊制」訓練管理——違反紀律、不服從管理、品行不端被開除的，任何球隊3年內不許錄用；運動員在職業生涯禁止紋身，「始終保持正氣。」

高彥明希望中國可多建足球場，努力擴大足球人口基數，從足球大國，慢慢變成足球強國。

「歷史經驗證明，在中國，只要國家重視、人民支持，就沒有辦不成的事。堅信經過臥薪嘗膽、勵精圖治的礪煉，中國在不久的將來一定能培養出具有強烈國家意識、思想正派、作風頑強、技術優秀、水平超群的鐵軍式的足球隊伍。」