體育熱話｜韓國體操女神身形被批走樣　真正崩壞代表另有其人？

體操講究柔軟度及技巧，從奧運場上亦見除了如比拉絲（Simone Biles）般力量型選手，普遍體操運動員身形偏纖瘦；惟退役後就不一定了。
近日有韓國網民控訴，指一代藝術體操女神孫妍在身形走樣，希望她修身「重回正軌」。孫妍在曾譽為韓國體操界第一美女，2010年廣州亞運全能獲銅、2016年亞錦賽連奪五金，加上樣子甜蜜可愛，獲韓國人掛上「國民妹妹」之稱。
2017年宣布退役，孫妍在其後經營藝術體操及舞蹈中心，的確由運動員轉型至生意人，身材管理當然不再克制。的確孫妍在身形長了肉，但不如韓國網民所說的「胖」。這名前國手現在較為飽滿亦面圓圓，且相比過去的運動員身形，事實現在的卻是凡人的恰到好處。
也許受Kpop影響，韓國人對身形尤其講究，但孫妍在稱為「胖」的話，實在難以接受。事實在體操界真正在退役後「胖成球」的，另有其人。
在2005年的體操世錦賽跳馬項目，完成後手翻騰轉體180度接前直空翻540度的程菲，從此成名。此「程菲跳」，也是世界上首個以中國人名字命名的女子跳馬動作。程菲以超強實力帶領中國在北京奧運取下女子體操團體金牌，「中國體操女皇」亦因而命名。
奈何2012年倫敦奧運前夕，程菲在訓練時跟腱斷裂，25歲的最後忍痛退役。程菲在養傷期間服用大量荷爾蒙相關藥物，缺乏高強度訓練亦未有管理飲食，她體重直線上升至「胖成球」。
程菲退役後回到母校武漢體院任職副教授及院長， 事業有成但戀愛方面一直無人問津，在訪問中，程菲也只能自嘲「因為太胖了所以找不到男朋友」。
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