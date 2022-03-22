體操｜20歲俄羅斯小將表態面臨嚴重處分　俄教練指烏國選手也違規

日前俄羅斯20歲體操小將古勒克（Ivan Kuliak）以中立選手身分奪得體操世界盃銅牌，他身穿胸前有「Z」字衣服上台領獎，象徵支持俄羅斯攻打烏克蘭，引起公憤，有指他現時面臨被禁賽一年處分。



俄國選手古勒克在月初的體操世界盃多哈站，於雙槓項目取得銅牌，當他與奪得金牌的烏克蘭選手Illia Kovtun一同站上頒獎台時，卻在自己衣服心口貼上「Z」字樣，在俄文象徵勝利，俄羅斯不少軍事武器上也有「Z」的字樣，被視為是支持戰爭。當俄羅斯攻打烏克蘭後，不少總統普京的支持者，亦會印上這符號。

古勒克的戰衣上有「Z」字母，引起軒然大波。（Twitter截圖）

古勒克此舉形同公開支持俄國攻打烏國，也被視為挑釁。他的照片立即在網上被瘋傳，也引發眾怒。古勒克事後亦沒有悔意，曾在俄羅斯受過軍事訓練的他表示，假如再有一次機會，他仍會這樣做。

國際體操聯會（FIG）先前在聲明中表示，古勒克的行為令人震驚，因此他們已向體操倫理基金會（GEF）申訴，要求對他進行紀律處分，而他的聽證會將會於3月28日舉行。

俄國體操總教練Valentina Rodionenko向俄媒透露，20歲的古勒克與俄羅斯隊友恐會面臨禁賽一年的處分。

古勒克與烏克蘭選手一同登上頒獎台。（Twitter截圖）

Valentina Rodionenko認為，FIG作出嚴厲處分是因為受到烏克蘭人施壓，她直指烏克蘭選手也違規披上國旗上台，該教練表示目前律師正在努力替他們爭取減輕處分，但她認為機會不大。