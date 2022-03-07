體操｜俄羅斯選手戰衣惹麻煩　國際體操聯會：行為令人震驚

自俄羅斯早前入侵烏克蘭，國際體壇撐烏聲音不計其數，不少運動協會禁止俄羅斯選手出賽，國際體操聯會由今日（7日）起執行禁賽令，故此俄國選手在周末的多哈體操世界盃仍可出戰，在雙槓摘銅的古勒克，領獎時因為心口的一個英文字母惹上麻煩。
國際體壇紛紛制裁俄羅斯，國際體操聯會（International Gymnastics Federation）由周一起禁止俄羅斯及白羅斯（前稱白俄羅斯）的選手﹑裁判及工作人員參與所有賽事，所以過去周末在多哈舉行的體操世界盃，仍然准許俄羅斯選手參賽。
俄羅斯的古勒克（Ivan Kuliak）在今次賽事的雙槓奪得銅牌，卻在頒獎台上惹上麻煩。這名20歲的俄國選手，戰衣心口貼上英文字母「Z」，在俄文代表勝利，俄羅斯不少軍事武器上也有「Z」的字樣，被視為是支持戰爭。當俄羅斯入侵烏克蘭後，不少總統普京的支持者，亦會印上這符號。
在同一個頒獎台上，奪金牌的正正是來自烏克蘭的Illia Kovtun。國際體操聯會隨即調查此事，表示古勒克的行為令人震驚，隨時面臨處罰。
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