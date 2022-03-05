體操｜鞍馬王子李智凱登世一　《翻滾吧！男孩》不只是熱血口號

中華台北「鞍馬王子」李智凱，去年東京奧運勇奪銀牌創下台灣歷史，日前國際體操總會（FIG）公布最新世界排名，25歲李智凱登上鞍馬項目世界第一。

由《翻滾吧！男孩》到《翻滾吧！男人》，不只是體操男孩李智凱的成長紀錄，是一個不斷前進的故事。



17年前，紀錄片《翻滾吧！男孩》的導演林育賢曾在紀錄片中問過李智凱：「你喜歡體操嗎？會一直練下去嗎？」

8歲的李智凱興奮回答：「當然！我們要一直練到去參加奧運！」聽完一席話的導演，內心旁白是「你們好天真」。

李智凱在里約奧運失利後，在東京奧運捲土重來，勇奪銀牌。（Getty Images）

交叉、迴旋、平移、下馬，日復日不斷練習；當年《翻滾吧！男孩》的一班小主角，有着截然不同的個性與脾氣，唯一的共同點是──下課後不打電動不去遊玩，直奔體操訓練場。再苦也要練下去、哭完繼續練下去、生氣後繼續練下去、摔倒爬起來再繼續練下去、再痛也要練下去。

19年來，每一天如是。

李智凱（第二）讓我們看到從《翻滾吧！男孩》成長為《翻滾吧！男人》的勵志史。（李智凱IG）

由《翻滾吧！男孩》到長大成人的奮鬥故事《翻滾吧！男人》，記錄李智凱的體操之路。（網上圖片）

然而，李智凱的奧運路並不平坦。

2016年取得里約奧運的資格，成為16年來首名中華台北運動員角逐體操項目，他卻在賽前練習時受傷，重創右腳脛骨及韌帶，手術後經過康復治療，總算能夠出戰里約奧運卻不慎落馬，惟「鞍馬王子」沒被擊倒，再苦也要練下去、哭完繼續練下去、摔倒爬起來再繼續練下去。

一班熱愛體操的男孩，下課後不打電動不去遊玩，直奔體操訓練場，夢想是參加奧運。（林育信Facebook）

當時李智凱身上的標籤曾是「抗壓低」，教練林育信決心修改訓練方針，加強訓練他的抗壓力與增強心理素質。

在里約奧運失利一年後，李智凱主場出戰世大運，於鞍馬決賽中使出他招牌的「湯瑪斯迴旋」，最後獲得15.300分，超越里約奧運競技雙槓金牌得主Oleg Verniaiev，也是自2016年FIG修改評分準則後，鞍馬項目分數最高的世界紀錄。曾經「抗壓低」的李智凱，以更強的姿態回歸。

李智凱自小跟隨恩師林育信訓練，攜手達成了恩師未完成的奧運夢。（Getty Images）

在2018年雅加達亞運鞍馬項目奪金後，李智凱在去年東京奧運完美着地，勇奪銀牌，是中華台北隊史上首面奧運體操獎牌，完成台灣人的期待。

「苦練19年，就為了這45秒鐘的發光。」李智凱感觸說。

苦練19年，就為了這45秒鐘的發光。（Getty Images）

《翻滾吧！男孩》三部曲在現實中仍未結束，熱血追夢並不是電影口號，李智凱當上「世一」後，劍指2年後的巴黎奧運延續夢想。他在Instagram發文說：「未來還是需要繼續努力，把自己該做的本分做好，盡最大的能力，持續加強訓練，希望可以保持最佳狀態，給學弟妹們更多的動力。」

「我們要不要一起去奧運比賽」，一開始被當作玩笑，如今卻真的實現夢想並登上世界第一，讓眾人看見他的決心和努力。