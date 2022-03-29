花式溜冰｜世錦賽烏克蘭冰舞組選曲被刪剪　大會指涉政治宣傳違例

剛剛完結的花式溜冰世錦賽，烏克蘭冰舞組合納莎露娃／尼傑天僅完成首部分編定舞蹈，出線自選舞蹈後未有上陣。

烏克蘭傳媒報道，二人在編定舞蹈的舞曲，原定加入烏克蘭總統澤連斯基的15秒演說，被國際溜冰聯盟（ISU）禁止。



納莎露娃／尼傑天（Oleksandra NAZAROVA / Maksym NIKITIN）出戰編定舞蹈時未有穿上華麗舞衣，而是分別穿上代表烏克蘭國旗的藍、黃訓練服。

納莎露娃/尼傑天完編定舞蹈後，眼有淚光。（美聯社）

二人用烏克蘭歌手Jamala的歌曲加上一首烏克蘭民謠演出，有別於二人出戰北京冬奧的曲目。完成演出後，獲得全場起立鼓掌致意。

烏克蘭傳媒《TRIBUNA》指，二人的曲目原定以澤連斯基一段15秒演說開始，內容關於要求和平。不過，ISU認為該部分涉及政治宣傳，有違賽事規例，結果被刪走。

納莎露娃與尼傑天出戰北京冬奧。（Getty Images）

烏國溜冰聯盟事後去信ISU及國際奧委會，要求解釋，「我們不明白要求維持和平的演說，為何被禁」。

沒有華麗衣裝，訊息簡單直接。（美聯社）

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Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d'Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.



Un message fort, acclamé par la foule française. 🇺🇦✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022

納莎露娃／尼傑天完成編定舞蹈後，位列16名，出線到次部分自選曲目，惟二人以未有足夠練習為由，退出賽事。

二人來自烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv），在俄羅斯入侵後遭受攻擊，加上拒絕與來自俄羅斯的教練合作，他們在賽前一個月疏於練習。

法國舉行的世錦賽，不少人舉起烏克蘭旗。（美聯社）

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