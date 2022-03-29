花式溜冰｜世錦賽烏克蘭冰舞組選曲被刪剪　大會指涉政治宣傳違例

剛剛完結的花式溜冰世錦賽，烏克蘭冰舞組合納莎露娃／尼傑天僅完成首部分編定舞蹈，出線自選舞蹈後未有上陣。
烏克蘭傳媒報道，二人在編定舞蹈的舞曲，原定加入烏克蘭總統澤連斯基的15秒演說，被國際溜冰聯盟（ISU）禁止。
納莎露娃／尼傑天（Oleksandra NAZAROVA / Maksym NIKITIN）出戰編定舞蹈時未有穿上華麗舞衣，而是分別穿上代表烏克蘭國旗的藍、黃訓練服。
二人用烏克蘭歌手Jamala的歌曲加上一首烏克蘭民謠演出，有別於二人出戰北京冬奧的曲目。完成演出後，獲得全場起立鼓掌致意。
烏克蘭傳媒《TRIBUNA》指，二人的曲目原定以澤連斯基一段15秒演說開始，內容關於要求和平。不過，ISU認為該部分涉及政治宣傳，有違賽事規例，結果被刪走。
烏國溜冰聯盟事後去信ISU及國際奧委會，要求解釋，「我們不明白要求維持和平的演說，為何被禁」。
[À VOIR]— Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022
Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d'Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.
Un message fort, acclamé par la foule française. 🇺🇦✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ
納莎露娃／尼傑天完成編定舞蹈後，位列16名，出線到次部分自選曲目，惟二人以未有足夠練習為由，退出賽事。
二人來自烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv），在俄羅斯入侵後遭受攻擊，加上拒絕與來自俄羅斯的教練合作，他們在賽前一個月疏於練習。
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