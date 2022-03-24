花式溜冰｜坂本花織世錦賽短節目領先　俄選手被禁教練狠批水準低

北京冬奧後一個月，花式溜冰世錦賽於法國蒙彼利埃舉行。女子個人項目缺少近年壟斷的俄羅斯美少女軍，賽果暫時正常。

冬奧銅牌得主、日本代表坂本花織在短節目發揮一貫穩健，刷新個人短節目最佳成績，領先對手超過5分。不過，俄羅斯名教練塔拉索娃（Tatiana Tarasova）完全看不上眼，狠批為「廿年前的花式溜冰」。



俄羅斯在北京冬奧後不久，出兵入侵烏克蘭，多個體育組織先後禁制俄國運動員參賽，包括花式溜冰世錦賽。北京冬奧金、銀牌舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）及托路索娃（Alexandra Trusova）都無緣亮相。

坂本花織穩中求勝，更創出個人紀錄。（美聯社）

賽事由女子個人短節目打頭陣，坂本花織發揮穩定而高質素，在難度與完成分均列各選手之首，結果以80.32分刷新短節目個人紀錄，較冬奧得分高出0.48分，並領先冬奧第8名比利時代表軒迪絲（Loena Hendrickx）5.32分。坂本亦成為史上第7名短節目超過80分的選手，此前6人除了日本的紀平梨花，其餘全為俄羅斯運動員。

塔拉索娃對今屆世界賽狠下評語。（twitter）

坂本賽後難掩興奮，知道得分時不禁「開心到質疑」，笑着連叫「80」，自評比賽時速度足夠，能夠表現出最佳水準，極為滿足。她說：「很驚奇很驚奇，簡直是未知的世界，以為要跳到三周半跳（triple axel）才有80吧，只有俄羅斯選手，才能不跳axel也有80分吧。」她將於25日晚自由滑，爭取世界冠軍。

塔拉索娃早年曾教出兩名日本選手，登上冬奧頒獎台，包括淺田真央（中）。（Getty Images）

國際溜冰聯盟制裁俄羅斯選手後，俄國傳媒一面倒認為今屆世錦賽已淪為「次級賽事」，水準低落。北京冬奧俄羅斯教練團成員塔拉索娃為俄媒擔任客席評述，保持同樣立場。她曾指導都靈冬奧金牌荒川靜香，及溫哥華冬奧銀牌淺田真央，直言「我們的孩子能夠出場，她沒可能領先」。

她形容坂本的演出是「廿年前的花式溜冰」：「演出漂亮又如何，沒有最高難度的部分。我們的孩子完成度持續進化，無論哪個比賽都是第一。日本選手表現很好，但一定不是最高水平。」