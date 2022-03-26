花式溜冰｜全美冠軍女將世錦賽摔地不起　隊友為美國奪43年來首金

花式溜冰世錦賽正在南法蒙彼利埃進行，日前的雙人花式溜冰自由滑上，出現驚悚一幕，美國錦標賽冠軍得主凱恩姬保（Ashley Cain-Gribble）在一次跳躍後倒地不起，最後被擔架抬出場，與搭檔無奈棄賽。



凱恩姬保與拍檔利德（Timothy Leduc）在今年一月奪得全美雙人花式溜冰冠軍，在北京冬奧取得第8名，今周轉戰在法國舉行的世錦賽。

冠軍大熱的Ashley Cain-Gribble與拍檔在完成短節目後排名第2。（Getty Images）

二人在首日賽事的短節目後，以75.85分排名第2，僅以1.03分落後美國隊友堅妮琳／費沙（Alexa Kinerim/ Brandon Frazier）。惟二人出戰自由滑時，凱恩姬保在一次後內三迴轉跳躍（Triple Salchow）後失平衡摔倒，此前她已經兩次失手摔倒，這一次她更倒地不起，場面動魄驚心。

Ashley Cain-Gribble摔倒後不動，嚇壞在場人士。（Getty Images）

醫護人員急為她檢查並抬上擔架送往醫院治理，然而凱恩姬保在擔架上哭着向拍檔利德道歉，一臉擔憂的利德着緊地在旁安撫她，場面感人。

據外媒指，凱恩姬保送往醫院作詳細檢查，美國隊官方目前未再更新她的狀況。

被抬走的Cain-Gribble只顧向拍檔道歉。（Getty Images）

最終冠軍由隊友堅妮琳／費沙以221.09分奪得，為美國自1979年後迎來首面雙人花式溜冰金牌，同時也是20年來首次再踏上頒獎台。日本的三浦璃來／木原龍一（199.55分）及加拿大的華福特／占絲（197.32分）則分別獲得銀牌及銅牌。