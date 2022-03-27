花式溜冰世錦賽｜宇野昌磨創個人最佳封王　日本包辦男女世界冠軍

日本花式溜冰選手包辦世錦賽田子及女子個人冠軍，繼坂本花織首奪女子個人賽金牌後，北京冬奧銅牌得主宇野昌磨亦在男子個人賽創個人最佳成績，首登世界之巔。



日本隊在「冰王子」羽生結弦缺席下，加上3屆世界冠軍、北京冬奧金牌名將陳巍未有參賽，世界冠軍成為兩名日本代表、宇野昌磨與冬奧銀牌鍵山優真之爭。

宇野昌磨保持高水準發揮，首度於世錦賽奪金。（美聯社）

宇野昌磨在首日短節目獲得生涯最高分的109.63分，以排名第一晉身周六（26日）的自由滑決賽。24歲的宇野保持水準發揮，雖然在最後的三周半跳出現失誤，仍無阻他取得202.85分刷新個人最佳成績，以總分312.48拋離亞軍的鍵山優真14.88分，首嘗世界冠軍滋味。美國的周知方則得季軍。

宇野昌磨6度出戰世錦賽，終在今屆登上世界之巔。（美聯社）

宇野昌磨在2017及2018年世錦賽均屈居亞軍，2019及2021年則僅得第4名，今屆終能登上世界冠軍。其瑞士籍教練Stephane Lambiel曾為兩屆世界冠軍。

宇野被問到可會以世錦賽兩連霸為目標時，他坦言：「過去在多次訪問中也有說過，我並不擅長為名次、冠軍等目標而競賽，雖然我是不服輸性格，但我並不是只為自己而溜冰。」

他續說：「今場比賽，甚至不只是世錦賽，也要感謝這數年來在我沒有成績時，仍一直支持我的人，還有在我迷失時最支持我的Stephane教練，為了這名優秀的教練，我想交出最優秀的成績。」

宇野昌磨不忘感謝瑞士籍教練，並坦言為他而戰。（Getty Images）

宇野昌磨在今屆冬奧失金，第6度出戰世錦賽後終如願封王，他自言獲勝的瞬間沒有喜極而泣，是因為世界冠軍並不是他的終點。

「雖然奪金真的是非常高興，但我並沒有流下感觸的眼淚，因為我知道這並不是我的終點，雖然我自己都不知道我的終極目標，但我知道還有很長的路。我仍會繼續成長，所以我才哭不出來吧。」他總結說。