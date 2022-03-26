花式溜冰｜坂本花織以實力反擊俄教練批評　創個人最佳奪世界冠軍

花式溜冰世錦賽，日本代表坂本花織在女子個人項目突破個人最佳成績，勇奪金牌，是2014年日本名將淺田真央以来、日本女子選手第6人登上世界女王寶座。



冬奧銅牌得主、日本代表坂本花織在今屆世錦賽發揮出色，首日短節目上在難度與完成分均列各選手之首，以80.32分刷新短節目個人紀錄；轉戰自由滑愈戰愈勇，流暢的動作、滑行、跳躍，4分鐘的演出近乎完美，完成曲目後更感觸的緊握右拳。

坂本花織創出個人紀錄。（美聯社）

21歲的坂本在自由滑取得155.77分名列第一，以總分236.09分封后，不僅刷新個人最佳成績，並成為日本史上第6位奪得世界冠軍的女將。

在強敵俄羅斯隊缺陣下，作為北京冬奧最高位選手的坂本，在一步之遙的世界冠軍寶座前面對沉重壓力。

「冬奧後未能提升狀態，老實說曾經很不安，但還是盡力到最後的最後了，這面金牌對我來說真的是很有價值。」

坂本花織頂着壓力贏得金牌，在台上哭成淚人。（美聯社）

坂本花織以17歳之齡出戰上屆平昌冬奧後，卻未獲選入同年的世錦賽日本代表名單；4年間，她默默努力成為日本的王牌選手，「這種辛酸的回憶，相信只有奧運和世錦賽的選手才能體會到。」

21歲的坂本花織終嘗世界冠軍滋味。（美聯社）

這位冬奧銅牌得主日前在短節目刷新個人最佳成績，成為史上第7名短節目超過80分的選手，惟仍被俄羅斯名教練塔拉索娃（Tatiana Tarasova）狠批為「廿年前的花式溜冰」。

坂本在決賽上繼續以實力說話，行雲流水般的舞姿獲美媒《Bally Sports》稱讚「力量與藝術性並重」，平昌冬奧代表、美國花式溜冰女將Polina Edmunds也送上祝福，指坂本是「真正的世界女王」。

銀牌和銅牌分別由比利時軒迪絲（左）和美國的劉美賢（右）奪得。（美聯社）