乒乓・多哈賽｜港隊女單男雙盡墨　李皓晴不敵中國選手16強出局

香港乒乓代表續在世界乒乓球聯盟（WTT）挑戰賽多哈站出戰，黃鎮廷在男子單打晉級；惟李皓晴及杜凱琹在女單先後出局。



「一哥」黃鎮廷對陣斯洛伐克球手汪洋，先下一城的他縱然第二局失利，但亦無傷大雅。黃鎮廷終以11：4、11：13、11：8及11：4，，總局數3：1勝出晉級男單16強，並將與克羅地亞球手爭8強席位。

黃鎮廷對陣斯洛伐克球手汪洋，以總局數3：1勝出晉級男單16強。（資料圖片/余俊亮攝）

女單方面，李皓晴32強面對泰國球手Suthasini Sawettabut未有怯場，以11：7先拔頭籌，其後再以11：7、7：11及13：11，總局數3：1淘汰對手晉級16強。不過，晉級後面對中國張瑞，李晧晴以1：3告負，無緣8強。

另一代表杜凱琹，面對韓國球手Joo Cheonhui，在11：6領先下，以9：11、8：11及3：11遭逆轉，女單32強止步。

杜凱琹面對韓國球手Joo Cheonhui出師不利以1：3落敗，女單32強止步。。（Getty Images）

未能晉級的，還有混雙組合何鈞傑／李皓晴。他們在首圈面對法國組合Emmanuel Lebesson／袁嘉楠，雖能以11：8先拔頭籌，惟其後與對手爭持至決勝局，何鈞傑／李皓晴終以11：8、13：11、11：6、8：11及8：11失利，總局數2：3落敗，首圈止步。



何鈞傑今日再拍黃鎮廷出戰男雙，終以1：3不敵德國組合，8強出局。