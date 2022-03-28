乒乓．多哈賽︱大會宣傳錯用中華台北旗　收中國乒協交涉後道歉

世界乒乓球聯盟挑戰賽（WTT）多哈站上周閉幕，當地賽會在社交媒體宣傳比賽時，於中華台北代表旁邊錯誤使用旗幟。



多哈賽混雙決賽，由來自中華台北的世界第一組合林昀儒／鄭怡靜，對上印度的Sathiyan GNANASEKARA／Manika BATRA。結果林／鄭組合只花不足20分鐘，就以局數3：0輕鬆勝出奪冠。

林昀儒／鄭怡靜組合位居混雙世界第一。（Getty Images）

林昀儒與鄭怡靜跟印度組合在比賽後合照。（IG@wtt）

不過，有份協辦賽事的卡塔爾乒協在比賽途中，曾於Instagram限時動態上載現場畫面，並分別標注了印度及中華台北球員，希望宣傳賽事，卻沒有正確地展示中華台北奧委會的梅花旗，而是用上了青天白日滿地紅旗。

卡塔爾乒協宣傳賽事時誤植旗幟。（微博）

WTT世界乒聯上周六於微博發文，表示收到來自中國乒協的交涉，卡塔爾乒協在宣傳時「使用了錯誤的中華台北旗幟。」

世界乒聯寫道：「經查證，該錯誤由卡塔爾賽事組委會技術人員造成，卡塔爾乒協立即對此進行了糾正並就該錯誤致歉，同時向WTT世界乒聯保證後續不再出現類似的情況。WTT世界乒聯將進一步採取措施加強監督避免該類事故的發生，並對各賽事組委會進行培訓。」