乒乓・多哈賽｜港隊未能如願包辦混雙決賽　兩組合4強力戰告負

總獎金20萬美元的世界乒乓球聯盟挑戰賽（WTT）多哈站，香港隊兩對混雙組合黃鎮廷／杜凱琹及何鈞傑／李皓晴分別在4強落敗，無緣冠軍戰。



WTT挑戰賽在多哈打得如火如荼，港隊兩對混雙組合攜手殺入4強。黃鎮廷／杜凱琹在今日凌晨迎戰印度的Sathiyan Gnanasekaran／Manika Batra，首局已打得緊湊，戰至「刁時」後以11：13落後一局。次局「黃杜配」以11：9扳回一城，可惜無以為繼，在第三局又失，最終力戰5局後總局數2：3惜敗，未能晉身冠軍戰。

黃鎮廷／杜凱琹在4強鬥足5局後惜負。（資料圖片／高詩琦攝）

「何李配」不敵世界第一

港隊希望落在隨後登場的何鈞傑／李皓晴身上，二人面對世界排名第一、中華台北的林昀儒／鄭怡靜陷入苦戰。林昀儒與鄭怡靜這對東京奧運混雙銅牌組合，已經連續兩周殺入冠軍戰，上周的新加坡公開賽不幸敗予中國的王楚欽／孫穎莎，屈居亞軍。

何鈞傑／李皓晴在4強遇上考驗。（資料圖片／鄭子峰攝）

「何李配」在首局已難擋林昀儒／鄭怡靜攻勢，以7：11先失一局。次局港隊力圖反擊，惟對手愈打愈順，把握港將失誤再贏一局；港隊在第三局更失去進攻節奏，以2：11落敗，最終遭中華台北組合僅花21分鐘便以3：0取勝，無緣決賽。

港隊在完成今站後，將續在多哈轉戰25日展開的WTT球星挑戰賽。